A un campeón con Millonarios se le vence el contrato y hay inquietud: “Iniciaron gestiones”

Si un jugador se ha llevado los plausos de la hinchada de Millonarios, en los últimos días, es Jorge Arias. En medio de la crisis de resultados para el embajador, el defensor ha dado la cara a la afición y responde con buenas actuaciones.

Pero hay preocupación en los hinchas de Millonarios, pues a Jorge Arias se le vence el contrato con Millonarios en diciembre de 2025. Siendo figura dentro y fuera del campo, la gran pregunta es si el embajador le va a renovar el vínculo.

Así las cosas, este lunes, 25 de agosto, apareció una información que da tranquilidad a la afición albiazul. Según el periodista Mariano Olsen, Millonarios inició gestión de renovación para seguir contando con Jorge Arias.

“Voluntad de renovación. Millonarios inició la gestión para renovar el contrato del zaguero central Jorge Arias (32) que finaliza el 31 de diciembre”, fue la información dada por Olsen.

VOLUNTAD DE RENOVACIÓN@MillosFCoficial inició la gestión para renovar el contrato del zaguero central JORGE ARIAS (32) que finaliza el 31 de diciembre. pic.twitter.com/yBZDdk0Ynd — Mariano Olsen (@olsendeportes) August 25, 2025

Los comentarios no se hicieron esperar, y la mayoría son positivos. El hincha de Millonarios mostró su alegría porque la directiva arranque diálogos de renovación con Arias, y más aún con los nuevos aires que respira el equipo capitalino.

Jorge Arias (der.) jugador de Millonarios. | Foto: Transmisión oficial Win Sports.

Arranca la era de Hernán Torres en Millonarios

El pasado sábado, 23 de agosto, Millonarios volvió a sonreír en la Liga BetPlay. Luego de más de dos meses, el embajador regresó al triunfo (3-0 a Junior en Bogotá), sumó sus primeros tres puntos en la competencia, y busca salir del fondo de la tabla lo más pronto posible.

Ese partido fue dirigido por Carlos Giraldo en la raya técnica embajadora, quien fue nombrado como entrenador encargado tras la salida de David González. Ya a partir del próximo juego, Hernán Torres asumirá el control en partido oficial.

Torres, campeón con Millonarios en 2012-ll, asoma como la gran esperanza de Millonarios para salir de la crisis deportiva. Su primer reto será ante Real Cartagena, este martes 26 de agosto, por la vuelta de playoffs en Copa BetPlay.

Hernán Torres regresa a Millonarios. | Foto: Getty Images

Ahora bien, muchas especulaciones se han dado por la salida de González y la llegada de Torres. Por ejemplo, tras la goleada de Millonarios a Junior en Bogotá, varios hinchas azules señalaron que, posiblemente, a David le hicieron cajón.