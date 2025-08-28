Hernán Torres lo confirma y sale a la luz: ficha clave en Millonarios no va más en 2025

Millonarios viene superando, de a poco, semanas complicadas en lo deportivo durante el arranque de la Liga BetPlay 2025-II.

Fue tal la gravedad de lo que se estaba viendo en los azules, que la situación cobró la cabeza del entrenador, David González.

Si bien a este lo cargaron con la responsabilidad de lo que pasaba, de parte de los jugadores también había aspectos por mejorar.

Hernán Torres se puso al frente de Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

Rápidamente, la directiva hizo los cambios necesarios, que trajeron de vuelta a Hernán Torres como el entrenador para su segundo ciclo en el onceno de Bogotá.

Quien asumiera tomó las riendas hace un par de días y ya tuvo su primera derrota; fue ante Real Cartagena por Copa BetPlay, pero lo hecho en la ida la permitió la clasificación.

Es muy temprano para hacer un análisis de lo que el exarquero podrá hacer en la dirección técnica; sin embargo, ya puede dar luces de lo que ha visto para recomponer el camino.

Durante las últimas horas, Torres fue entrevistado por el programa radial Vbar, de Caracol Radio, al cual le contó sobre la recuperación de varias figuras lesionadas.

En el caso de Andrés Llinás, quien padeció una reciente lesión grave, el estratega sacó a la luz que con este elemento no contará más por lo que resta de 2025.

“No cuento más con Andrés Llinás, sino hasta enero”, confirmó.

Por la gravedad de lo que le sucedió al central, los tiempos serán prolongados y, “si se recupera antes, bienvenido sea”.

Además de contar el estado de Llinás, también hizo referencia a lo que ha sido la rehabilitación del goleador, Leonardo Castro.

Andrés Llinás se perderá lo que resta del 2025. | Foto: Getty Images

“Por mí, ojalá esté para el clásico (ante Santa Fe)”. “Ha evolucionado bien a los trabajos de campo”, actualizó Torres del estado de su atacante.

Finalmente, sobre otro hombre del interés total del aficionado como Mackalister Silva: “Ya le faltan tres semanas, hay que adaptarlo al trabajo”, apuntó.

Así pues, la afición queda enterada de con quién realmente podrá contar de cara a la definición de la clasificación a los ocho por la estrella de final de año.

A la altura de la fecha 9, ese propósito para los embajadores se ve sumamente lejos por su decimonovena casilla en la tabla de posiciones.

Con apenas un triunfo en lo corrido de la presente liga, no se ve cómo vaya a darse la recuperación de estos por ingresar a los cuadrangulares finales.

Hernán Torres pide unión

Ante tanta división que se ha estado viviendo en Millonarios, el nuevo entrenador llegó con un renovado mensaje que espera cale entre el aficionado.

“No es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, que todos echemos para el mismo lado, que levantemos a Millonarios todos, la afición, el periodismo, tenemos que estar unidos”, dijo hace un par de días.

“Estar echando culpas y señalando, no me parece, no queda más que levantarnos y recuperarnos”, sumó.

Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios | Foto: @MillosFCOficial

“Queda motivar, incentivar para salir de esa posición que estamos, dejar la soberbia y el odio, unámonos como en 2012, nos unimos y lo conseguimos todos”, pidió con el pasado a su favor por la conquista de un título.