Hernán Torres no llega solo a Bogotá: confirmó nuevos fichajes para Millonarios

Hernán Torres confirmó que Millonarios se moverá en el mercado de jugadores libres y sumará algunos fichajes para fortalecer la nómina disponible.

Cabe recordar que el cuadro albiazul perdió a varias de sus figuras, entre ellos, Álvaro Montero, Daniel Cataño, Daniel Ruiz y Radamel Falcao García.

Sumado a eso, sufrió la baja de Andrés Llinás por una grave lesión que lo tendrá fuera de las canchas hasta el próximo año. A la espera de recuperar a Leo Castro y Mackalister Silva, el cuerpo técnico pidió refuerzos de inmediato aprovechando que se pueden inscribir jugadores sin contrato.

“Se está buscando la oportunidad de poder aprovechar la situación, estamos conversando con los directivos para conseguir un nuevo jugador, lo estamos evaluando y esperamos acertar en las posición que podamos necesitar”, declaró Torres en charla con Planeta Fútbol.

Y es que Millonarios estuvo al borde de un nuevo fracaso en la Copa Betplay. Real Cartagena les remontó la serie, pero Danovis Banguero marcó el gol decisivo desde el punto penal cuando quedaban pocos minutos para el pitazo final.

Danovis Banguero cobrando su penal contra Real Cartagena en la Copa Betplay | Foto: @MillosFCOficial

Hernán Torres aprueba los refuerzos

“Por el momento, estamos mirando en qué posición realmente queremos ver quién o quienes queremos que llegue, porque no podemos equivocarnos con la persona que realmente nos pueda ayudar”, apuntó Torres.

En ese sentido, el estratega tolimense dejó claro que los nuevos refuerzos solo llegarán si él los aprueba previa discusión junto a los miembros de su cuerpo técnico.

“Con el que hemos hablado es con el presidente y ‘El Gato’ Pérez, que es el director deportivo, tengo que dar mi visto bueno en la contratación que venga, creo que es lo más lógico y correcto en el fútbol y lo que he vivido en toda mi carrera deportiva. El técnico da el visto bueno si viene o no viene”, sentenció Hernán.

Estas declaraciones dan un parte de tranquilidad para un gran sector de la hinchada, que no estuvo de acuerdo con varios de los fichajes que llegaron para el segundo semestre.

Carlos Antonio Vélez le preguntó si los fichajes llegarán con su aprobación y la respuesta fue contundente: “Correcto, y así ha sido siempre en donde yo he estado”.

Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios | Foto: @MillosFCOficial

Llamado a la hinchada

Horas antes de estas declaraciones, el técnico Hernán Torres había enviado un mensaje claro para a la afición y todos aquellos que están escépticos sobre el rumbo de Millonarios en este campeonato.

“Yo quiero acotar y hacer una observación, ahora no es momento de buscar culpables, es momento de unir, que todos echemos para el mismo lado, que levantemos a Millonarios todos, no solo el técnico, ni los jugadores, ni los directivos, sino todos con la afición y el periodismo”, apuntó.

Este viernes jugarán de visitante en Rionegro, pero la próxima semana volverán a Bogotá con la esperanza de que el estadio se llene de nuevo.