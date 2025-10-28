Millonarios Fútbol Club confirmó este martes, 28 de octubre, su primer refuerzo para la próxima temporada, puesto que a través de sus redes sociales comunicó que renovó a Danovis Banguero por un año más, por lo que el lateral izquierdo jugará al menos hasta diciembre de 2026.

Con este movimiento, el conjunto embajador se asegura una de sus piezas claves de los últimos tiempos. Si bien el nacido en Villavicencio no tuvo un buen inicio con el equipo azul, con los años se ha ido consolidando en su posición.

Banguero llegó a Millonarios en mayo del año 2024 tras un año en Águilas Doradas. En su estancia en el conjunto bogotano ya obtuvo el título de la Superliga 2024, tras superar a Junior de Barranquilla en la definición. En su paso por el embajador ha realizado 4 goles y repartido 2 asistencias en 28 partidos.

Con esta renovación, el lateral izquierdo sumará su temporada número 18 en el fútbol profesional colombiano, en donde ha vestido las camisetas de los siguientes equipos:

Cúcuta Deportivo

Unión Magdalena

Deportes Tolima

Atlético Huila

Atlético Nacional

Águilas Doradas

En esas casi dos décadas, ha formado parte de equipos campeones de liga y de copa local, siendo bicampeón de ambos torneos; ganando una vez cada uno con Nacional y Tolima. Además, también ha ganado en dos ocasiones la Superliga: una ya mencionada con Millonarios y otra con el verde de Antioquia.

Banguero, con 36 años, es uno de los más veteranos de la plantilla actual del equipo azul, debido a que solo es superado por el mediocampista histórico David Mackalister Silva, de 38 años, y por Diego Novoa, quien lo supera por apenas algunos meses.

Actualmente, el conjunto embajador ocupa la casilla número 13 de la Liga BetPlay Dimayor, con 21 puntos y una diferencia de gol de menos cuatro. A falta de solo tres partidos, Millonarios deberá sumar de a tres en sus encuentros restantes para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Los partidos restantes de Millonarios son frente a:

Once Caldas de Manizales, en el estadio El Campín de Bogotá, el próximo miércoles 29 de octubre.

Envigado Fútbol Club, en el estadio Polideportivo Sur de Antioquia, el lunes 3 de noviembre.

Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja, el domingo 9 de noviembre.