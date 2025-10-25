Santa Fe vs. Millonarios: Bogotá podría perder a sus dos grandes en los cuadrangulares, ¿cuáles son sus opciones?

Este sábado, 25 de octubre, Santa Fe oficiará como local contra Millonarios en una nueva versión del clásico capitalino, que tiene un tinte especial determinado por el difícil presente de cada equipo.

Santa Fe viene de ser campeón, peor no ha podido tener regularidad en lo que va del torneo. | Foto: AFP

Mientras avanza la Liga BetPlay y se comienzan a confirmar los clasificados a los cuadrangulares semifinales, en la parte media y baja de la tabla aparecen los dos equipos más grandes de la capital colombiana luchando por evitar la eliminación.

El panorama para ambos equipos no es fácil y este clásico es definitivo para ambos, pues podría dejar al borde de la eliminación a Santa Fe y confirmar la salida temprana a vacaciones de Millonarios.

Los leones tienen un margen de error más amplio, pero el oxígeno se empieza a agotar a falta de cuatro partidos. Los rojos capitalinos llegan al duelo contra su rival de patio en la casilla número 11 y con 22 puntos, por lo que una victoria lo dejaría con 26 unidades y lo metería en el deseado grupo de los ocho.

Por su parte, Millonarios, que está casi que eliminado, saltará al césped de El Campín como número 14 de la liga y con 18 puntos, lo que lo obliga a ganar para mantener vivas las posibilidades matemáticas de clasificar a las semifinales; sin embargo, el presente deportivo de los azules no le permite a sus seguidores mantenerse optimistas.

De ganar, sumará 21 unidades y estaría obligado a salir victorioso en los tres partidos restantes para llegar a 30 puntos y disputar un cupo a los cuadrangulares.

El peor escenario para ambos equipos sería un empate, pues debilitaría las intenciones de Santa Fe y terminaría de sepultar las aspiraciones de Millonarios, algo que sería catastrófico para el fútbol bogotano, que se quedaría sin sus dos más grandes equipos en las semifinales.

Hernan Torres regresó a Millonarios y no ha podido tomarle la medida al equipo. | Foto: Izq: Getty Images / Der: Colprensa - Lina Gasca

Independientemente de lo que pase en el máximo escenario deportivo de la capital colombiano este sábado, Santa Fe tendrá que visitar al Junior, recibir al Cali y hacer lo propio con Alianza, un calendario complicado si se tiene en cuenta que los azucareros también compiten por clasificar, los tiburones están en la parte alta de la tabla y son fuertes en casa y los de Valledupar podrían ser sus verdugos en la última fecha.

Por el lado azul, si Millonarios pierde, solo le quedaría cumplir con el calendario, pues sus aspiraciones se centrarían ya en el próximo campeonato; los dirigidos por Hernán Torres deberán, después del clásico, que recibir al Once Caldas, visitar el descendido Envigado y luego viajar a Tunja para medirse al Boyacá Chicó.

Santa Fe tiene una situación más favorable, pero le queda un calendario más complicado. | Foto: Colprensa - Diego Pineda

Además de la difícil situación de los rojos y los azules, Equidad, otro de los conjuntos de Bogotá, tampoco estará en los cuadrangulares, pues es último y firma una de sus peores campañas, ya que solo acumula 11 puntos en 17 partidos disputados y desde hace varias fechas ya piensa en el próximo año.

Por el momento, el único equipo bogotano que ha sacado la cara en este semestre es Fortaleza, conjunto que se ha mantenido entre los ocho y que ha sorprendido por su buen caminar.