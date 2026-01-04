Deportes

El futbolista que jugó en Selección Colombia y no baja de “fracaso” su paso por Millonarios: “Era segunda opción”

Se trata de uno de los futbolistas que salió del elenco embajador para 2026, y que ahora prestará sus servicios en Águilas Doradas.

Redacción Deportes
4 de enero de 2026, 4:45 p. m.
Nómina de la Selección Colombia en amistoso contra Corea del Sur (2019).
Nómina de la Selección Colombia en amistoso contra Corea del Sur (2019). Foto: Getty Images y escudo oficial Millonarios.

El mercado de pases en Millonarios se ha movido bastante de cara a este 2026. Entre salidas y llegadas, el técnico Hernán Torres tiene variación en su nómina, y uno de los futbolistas que se marchó fue el portero Iván Mauricio Arboleda, quien ya hace parte de Águilas Doradas.

Arboleda, de 29 años, estuvo en Millonarios desde mediados de 2024 y hasta mediados de 2025. Luego salió del club, pero regresó en septiembre de ese mismo 2025; sin embargo, en ninguna de sus estancias en el embajador tuvo continuidad.

“Con Millonarios fue un fracaso”: Iván Mauricio Arboleda

Este viernes, 2 de enero de 2025, llegó el desahogo para Iván Mauricio Arboleda. Ya como jugador de Águilas, habló con El Vbar de Caracol Radio sobre lo que fue su paso por Millonarios. Sincero, no lo bajó de fracaso.

“Con Millonarios fue un fracaso, no tuve la confianza ni la oportunidad, jugué partidos con poco nivel y simplemente era la segunda opción”, afirmó el guardameta.

Y es que Arboleda nunca le pudo ganar en su momento el puesto a Álvaro Montero, y en el último tiempo a Diego Novoa. La falta de minutos hizo que el portero, con amplio recorrido en el extranjero, buscara otro equipo donde si pudiera ser protagonista.

Cabe recordar que Iván Mauricio Arboleda tuvo paso por Selección Colombia. De hecho, debutó con La Tricolor absoluta en 2019, en amistoso ante Corea del Sur, donde los asiáticos ganaron 1-0. Era una época de transición para el plantel nacional, luego del Mundial 2018.

Nacional y América también buscaron a Iván Arboleda

Pero ahí no para la cosa, pues en el mismo diálogo, con el medio referenciado, Iván Arboleda soltó que otros dos grandes del fútbol colombiano también lo buscaron: Atlético Nacional y América de Cali.

“Me llamaron de Nacional y América, pero al final no sucedió nada con ellos”, afirmó Arboleda.

Eso quiere decir que antes de concretar su llegada a Águilas Doradas, Iván Arboleda tuvo interés en el mercado. Ahora, el guardameta se centra en hacer un buen papel con el elenco antioqueño, mismo que le permita tener un nivel de juego óptimo.

Deportivo Pasto, Banfield (Argentina), Rayo Vallecano (España), Newell’s (Argentina) y Anorthosis (Chipre) han sido los otros equipos a los que Iván Arboleda ha prestado sus servicios, además del ya mencionado Millonarios y ahora ante Águilas Doradas.

Iván Arboleda, junto a Stole Dimitrievski, cuando ambos eran porteros del Rayo Vallecano de España.
Iván Arboleda, junto a Stole Dimitrievski, cuando ambos eran porteros del Rayo Vallecano de España. Foto: Getty Images

El primer partido de la Liga BetPlay 2026 para Iván Arboleda, y Águilas Doradas, será en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, ante Independiente Santa Fe.

