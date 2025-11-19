Segundo refuerzo de Millonarios para 2026 se enreda: Once Caldas hizo contraoferta y dan cifras

Sigue siendo tema de conversación los refuerzos de Millonarios para 2026. El elenco embajador ya oficializó a Carlos Darwin Quintero de cara a la próxima temporada, pero rumores de la prensa apuntan a otro jugador que interesaría al azul y llegaría desde Once Caldas.

Carlos Darwin Quintero en el video de su presentación oficial con Millonarios | Foto: Captura a video de @MillosFCoficial

Se trata de Mateo García. Desde hace semanas vinculan al volante de 27 años con Millonarios, pero parece que este miércoles, 19 de noviembre, llegó la primera respuesta por parte del club donde tiene contrato: Once Caldas.

Once Caldas hizo contraoferta a Millonarios por Mateo García

Fue el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, quien reveló que Once Caldas hizo una contraoferta a Millonarios por Mateo García. De momento estaría enredado, pero si los embajadores lo consideran, se podría destrabar.

“Once Caldas respondió a la oferta de Millonarios (450.000 dólares x 50%) por Mateo García (27) con una contraoferta, abierto a la venta, pero solicitando más dinero para que adquieran, al menos, el 80%”, escribió Felipe Sierra.

🚨 #OnceCaldas respondió a la oferta de #Millonarios (450.000 dólares x 50%) por Mateo García (27) con una contraoferta, abierto a la venta, pero solicitando más dinero para que adquieran, al menos, el 80% 🔵⚪️



👀 Ahora el balón está del lado del equipo ‘embajador’ pic.twitter.com/8rqg5twDQM — Pipe Sierra (@PSierraR) November 19, 2025

Transfermarkt reporta que el contrato de Mateo García con Once Caldas va hasta junio de 2027, es decir que si Millonarios u otro equipo se quiere hacer con los servicios del jugador, tendría que dar un dinero importante al blanco blanco.

De hecho, el mismo portal web referenciado cuenta que el valor de Mateo García en el mercado es de 900 mil euros. Sería el más alto de su carrera hasta ahora.

Lo que ocurra en las próximas semanas será clave en cuanto al tema, y los ojos de los aficionados están puestos en cómo podría desarrollarse.

¿Millonarios preguntó por Wilmar Barrios?

Todo apunta a que Millonarios estaría en la búsqueda inminente de un volante. En las últimas semanas se hizo viral una información que detalla un presunto interés del embajador por contratar a Wilmar Barrios, que estuvo hace un par de años en Selección Colombia y que presta actualmente sus servicios al Zenit de San Petersburgo ruso.

“Estaban buscando jugadores importantes, de cierto talante internacional para esa posición (volante). Uno ya les dijo que no, juega en Rusia y les dijo que no: Wilmar Barrios. Ojalá, si Millonarios está buscando a Wilmar Barrios, es porque están buscando a uno así; igual o mejor para esa posición del campo”, contó el periodista Guillermo Arango en su canal de YouTube.

Wilmar Barrios con los colores del Zenit ruso. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett