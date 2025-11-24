El fichaje que Deportivo Cali le quiere quitar a Millonarios: Logró el ascenso en Brasil y pasó por México

El mercado de pases inicia los movimientos en el fútbol colombiano y varios clubes ya planean la temporada 2026, más que todo los considerados ‘grandes’ que no pudieron clasificar a cuadrangulares semifinales, pues la obligación aumenta y la presión de los hinchas no se hace esperar. Millonarios firmó un 2025 para el olvido, mientras que Deportivo Cali supera una ardua temporada donde colocó sus objetivos en salir de la crisis financiera que va superando.

Verdiblancos y azules ven posibilidades en otros equipos y la mirada de Deportivo Cali y Millonarios se coloca en el exterior. Un volante ofensivo colombiano, que logró el ascenso en Brasil y pasó por el Puebla de México, podría estar de regreso al fútbol colombiano y un ‘grande’ sería un nuevo destino. El club caleño quiere de vuelta a un viejo conocido y campeón, mientras que el ‘Embajador’ mira soluciones para el ataque y estaría a días de presentar una propuesta formal por sus derechos deportivos.

La situación es compleja en Millonarios debido a la prematura eliminación en la Liga Betplay y comienzan a sonar nombres de altas y bajas. En lo que a salidas se refiere, los cuatro extranjeros (Bruno Sávio, Juan Pablo Vargas, Santiago Giordana y Guillermo De Amores) podrían salir, también por el deseo de la hinchada azul de hacer un replanteamiento en la política de fichajes. En nuevas contrataciones, tras Carlos Darwin Quintero, la directiva se mueve en mejores nombres para dar un golpe de confianza en la hinchada.

Kevin Velasco en el Athletico Paranaense. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuando Millonarios le colocó el ojo a un volante ofensivo, Deportivo Cali atacó y también va por este jugador, al que conoce perfectamente, luego del título de Liga Betplay en el 2021. Cabe recordar que la situación financiera del club vallecaucano es mucho mejor tras la inyección financiera de IDC Networks. Ahora, el objetivo es escapar del descenso lo más pronto posible, mantener el proceso de Alberto Gamero y ganar un título en 2026.

Kevin Velasco en la mira de Millonarios y Deportivo Cali

En las últimas horas, el periodista Mariano Olsen filtró un nombre muy interesante tanto en filas del Cali y Millonarios. Se trata de Kevin Velasco, un volante ofensivo que cumple con un gran 2025 en la segunda división de Brasil tras lograr el ascenso con el Athletico Paranaense. Esta es su tercera salida al exterior luego del paso por el Puebla de México y el North Texas de la USL League One (Estados Unidos).

Pantallazo X: @olsendeportes | Foto: Pantallazo X: @olsendeportes

Con el Paranaense, en la segunda de Brasil, Velasco jugó 19 partidos y marcó dos goles. Desde su debut en primera división con Deportivo Cali en el 2018, su presencia como extremo llamó la atención, aunque su paso por el exterior ha sido discreto.

Pantallazo X: @ZonaLibreDeHumo | Foto: Pantallazo X: @ZonaLibreDeHumo