Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al regreso de Falcao García a Millonarios: lanzó recado

El experimentado periodista no pasó por alto la noticia del día en el fútbol profesional colombiano y anticipó lo que pasaría en un futuro cercano.

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 5:51 p. m.
Carlos Antonio Vélez habló sobre el tercer ciclo de Falcao en Millonarios.
Carlos Antonio Vélez habló sobre el tercer ciclo de Falcao en Millonarios. Foto: Pantallazo WIn Sports // @MillosFCOficial

Mientras la delegación de Millonarios está en camino al sur del continente para disputar sus amistosos de pretemporada, en Bogotá hay alegría por el regreso de Radamel Falcao García.

Los hinchas se volcaron a las redes sociales y le dieron la bienvenida a su ídolo, que busca revancha en su tercer ciclo como delantero del conjunto embajador.

Falcao ya está confirmado como refuerzo de Millonarios y se sumará al plantel dirigido por Hernán Torres como pieza de lujo para el esquema ofensivo.

Falcao le envió un mensaje a la hinchada de Millonarios: primeras palabras sobre su regreso

Aunque tuvo ofertas de otros equipos en el exterior, el Tigre sobrepuso su amor por la camiseta y volvió a la capital en busca del título que ya se le ha escapado en dos ocasiones.

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

Reemplazo de Luis Díaz es buscado por Bayern Múnich: desenmarañan plan que se ejecutaría

Estrella mundial anunció su retiro del ciclismo con solo 33 años: sufre el equipo de Vingegaard

Tabla de posiciones de la Premier League ante una fecha crucial: juega Arsenal vs. Liverpool

La verdad de las deudas en América de Cali con sus jugadores: SEMANA supo lo que viven en la interna

Falcao le envió un mensaje a la hinchada de Millonarios: primeras palabras sobre su regreso

La reacción de Carlos Antonio Vélez al veredicto de River Plate por el fichaje de Villa: “Decisión de 10 puntos”

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje tras el cierre de la emisora donde trabajó su padre, Carlos Antonio: “Me crie en Antena 2”

Así fueron los últimos segundos de Antena 2: audio revela cómo salió del aire tras 37 años

La afición de Millonarios está contenta, sin embargo, hay dudas sobre el estado físico de Falcao y su rendimiento seis meses después de haber jugado el último partido oficial.

YouTube video _uyhL_RqwiQ thumbnail

La opinión de Carlos Antonio Vélez

El regreso de Falcao García a Millonarios es la noticia del momento en el fútbol profesional colombiano y ha generado múltiples opiniones en la prensa deportiva.

Carlos Antonio Vélez, experimentado periodista de RCN y Win Sports, se pronunció sobre el acuerdo y dio su veredicto sobre lo que puede pasar en esta oportunidad.

“El único que corre riesgos con las contrataciones tribuneras es el DT de turno. Los dirigentes hábilmente contratan nombre, reputación, pasado y recuerdo y se salvan”, escribió en su cuenta oficial de X.

Para Vélez estaría en riesgo la continuidad de Hernán Torres si el fichaje de Falcao no termina cumpliendo las expectativas. “Se pierden un par de partidos o no se consiguen los objetivos (¿cuáles?) y para no admitir el error, hinchas y dirigentes sacrifican al técnico", aseguró.

“Esa película ya la vi”, expresó el comentarista y analista de fútbol.

Por último, dejó un “bonus track” ante el revuelo que ha causado la reincorporación de Falcao. “No sucede en un solo equipo, son varios”, agregó.

Carlos Antonio Vélez anunció cambio de señal

Se espera que Carlos Antonio Vélez le ponga la lupa al trabajo de Falcao durante todo el semestre y hable varias veces sobre él en su columna de Palabras Mayores.

La diferencia es que ahora no será en la extinta emisora de Antena 2, sino en otras señales que se encargó de confirmar en sus redes sociales.

“Desde el martes 13 de enero, ‘Planeta Fútbol’ con su estelar tira de Palabras Mayores estará desde las seis de la mañana como siempre en Win Sports. Además, se emitirá por la app de Canal RCN en Deportes y en la app de RCN Radio", informó.

Antena 2 salió del aire el pasado 31 de diciembre como consecuencia de una reorganización de los contenidos en RCN, pero mantuvieron el programa de Carlos Antonio.

