Se ganó el corazón de propios y extraños. Sus goles y asistencias han hecho que se cambien por completo las percepciones iniciales que se tenían del fichaje en Alemania.

Eso es lo que ha logrado Luis Díaz durante su primera temporada en Bayern Múnich, donde ya fue campeón de Supercopa de Alemania, Bundesliga y podría serlo de Copa y Champions League; en ambos certámenes ya está en semifinales.

Luis Díaz conquistó de manera anticipada el título de Bundesliga. Foto: Getty Images

A Lothar Matthäus, emblema e histórico de Alemania, Bayern y el fútbol mundial, no le convenció cuando la directiva de los rojos apostó por el jugador de 28 años. Para este, la edad era un interrogante a resolver.

“Díaz ya tiene 28 años. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en él", aseveraba en algún momento.

Lucho hizo oídos sordos a los ‘ataques’, se centró en demostrar en campo y hoy día, ese histórico que algún día lo señaló, cambió su discurso para elogiarlo.

Doblete de asistencias de Luis Díaz para hacer campeón al Bayern Múnich en la Bundesliga

“Destacar a un jugador en particular sería injusto para los demás”, fue como empezó su nuevo apunte al respecto de Díaz Marulanda.

Después de ello, fue que se pronunció con las palabras de respaldo hacia el guajiro, al que destacó por hacer bien su trabajo en los dos roles: “Luis Díaz también ha ofrecido actuaciones sobresalientes, tanto en ataque como en defensa”.

Ya después se desprendió de opiniones centradas en uno u otro jugador, para analizar el resto de campaña que le queda al Bayern Múnich.

Lothar Matthäus, ídolo en Bayern Múnich y campeón del mundo en 1990 con Alemania. Foto: Getty Images

“Todavía quedan dos títulos en juego, y no me cabe duda de que el Bayern avanzará en la Copa de Alemania en Leverkusen y en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. ¿Por qué iban a perder la concentración ahora?”, cuestionó a la par de exigir que no se baje el nivel.

Primera semifinal en la mira

Copa de Alemania - Semifinal

Estadio: BayArena

BayArena Fecha: miércoles, 22 de abril de 2026

miércoles, 22 de abril de 2026 Hora: 1:45 p. m. (hora colombiana)

1:45 p. m. (hora colombiana) Canal: ESPN y Disney+.

El pasado fin de semana, Lucho estuvo 45 minutos en la goleada de los suyos ante Stuttgart por 4-2.

Luis Díaz vs. Stuttgart. El colombiano fue titular en la consagración de la Bundesliga para Bayern Múnich Foto: Getty Images

Después de su aporte en el primer tiempo, Vincent Kompany le dio descanso. En su lugar entró Michael Olise y Harry Kane, habituales compañeros con los que conforma el tridente de ataque.

Estos sellaron la victoria que el colombiano ya había encaminado con dos asistencias para los goles de Nicolas Jackson y Alphonso Davies.

Al término del juego se dio una celebración por parte del conjunto local en Allianz Arena junto a su afición, por la conquista del título 35 de su historia en la Bundesliga.

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Para Díaz significó haber sido campeón en cuatro países diferentes. En Colombia con Junior, en Portugal con Porto, en Inglaterra con Liverpool y ahora en Alemania con Bayern Múnich. Durante todas las conquistas, su aporte en cuanto a goles y asistencias fue destacado.

Se espera que, tras haber llegado a la línea de los 16 títulos, al término del año pueda acrecentar más la cifra luego de ganar Copa de Alemania y UEFA Champions League.