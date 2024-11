Deportivo Cali barre con todo: anunció a once jugadores que se van del equipo

Alfredo Arias inició con todo su segundo ciclo en el Deportivo Cali. Luego de garantizar la permanencia en primera división, el estratega uruguayo se sentó a tomar decisiones sobre la construcción de la plantilla para el año que viene.

Aunque la situación económica del cuadro azucarero no es la mejor, se dio el lujo de anunciar la salida de once jugadores que no serán renovados y, por ende, quedaron fuera de los planes del cuerpo técnico.

Los futbolistas que quedarán libres para definir su futuro son: Humberto Acevedo, Fabián Castillo, Jonathan Marulanda, Brayan Montaño, Jimmy Medranda, Fabián Ángel, Juan Manuel Valencia, Andrés ‘Rifle’ Andrade, Ánderson Plata, Alexander Mejía y Fredy Montero.

“Les agradecemos a cada uno de ellos por su esfuerzo y compromiso con nuestro equipo, especialmente a nuestros canteranos, por haber demostrado su profesionalismo y dedicación durante este año trascendental para nuestra institución, deseándoles los mayores éxitos en su futuro profesional y personal”, completó el comunicado de la institución verdiblanca.

Varios de los nombres que están en la lista ya habían anunciado por su cuenta que no continuarían.

Fredy Montero y Álex Mejía, por ejemplo, mostraron su tristeza por despedirse del club, pero agradecieron el hecho de irse con la tarea cumplida en la lucha por evitar el descenso.

“Lo entregué todo, me voy feliz. Quería quedarme más tiempo porque mis hijos están en la cantera y ayer, que se enteraron de la noticia, se derrumbaron. No querían ir a entrenar más y la respuesta fue: ‘¿otra vez vamos a cambiar de ciudad, colegio, nuevos amigos?’, y la verdad es que no es fácil”, declaró Mejía en el pódcast Club V60.

Montero, que regresó este año desde Estados Unidos, agregó: “Por mi lado, obviamente igual, entregué lo mejor, un equipo con muy bajo volumen de ataque, donde cada punto era sufrido. Marqué siete goles en 20 partidos, no me acuerdo cuántos fueron de titular, pero fueron los siete goles más importantes en mi paso con el Deportivo Cali y los siete goles que hoy me voy a llevar, que seguramente la gente también, porque eran mis primeros goles en el Palmaseca”, agregó.

Primer refuerzo en camino

Pero no todo son salidas en el Deportivo Cali. Al tiempo que se emitió el comunicado oficial con la lista de bajas, en la prensa vallecaucana se dio por hecho la llegada del defensor central Juan Sebastián Quintero, quien llegará en préstamo procedente del Vila Nova de Brasil.

Quintero inició su carrera en la cantera del cuadro verdiblanco, pero salió muy joven a probar suerte en el exterior. Seis años después de decir adiós, el caleño regresa a casa y se prepara para ser la pieza principal en el andamiaje defensivo de Arias.

Su última experiencia en Colombia fue con el Deportivo Pereira, equipo en el que fue titular indiscutible bajo las órdenes de Alejandro Restrepo. Ese nivel le permitió llamar la atención en el fútbol brasileño, donde lo convencieron de firmar por el Vila Nova, equipo en el que alcanzó a jugar once partidos oficiales por la Serie B, es decir, la segunda división de ese país.

Juan Sebastián Quintero celebrando con los hinchas del Deportivo Pereira. | Foto: Getty Images

El otro negocio que esperan concretar en la dirigencia del Deportivo Cali, y que por ende no fue incluido en la lista de salidas, es el de Jarlan Barrera, que se debate entre continuar como azucarero y aceptar la propuesta del Atlético Bucaramanga.