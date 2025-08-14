Suscribirse

Millonarios se queda sin otro titular: “Lesión muscular de segundo grado” obliga a hacer variantes

Uno de los hombres de confianza de David González en Millonarios sufrió lesión y será baja.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

14 de agosto de 2025, 8:24 p. m.
David González, técnico de Millonarios, afronta más lesiones en el club.
David González, técnico de Millonarios, afronta más lesiones en el club | Foto: Colprensa

Si algo ha tenido que sortear el técnico de Millonarios, David González, son las lesiones. Desde su llegada, varios jugadores titulares se han perdido partidos por molestias físicas, y el estratega les ha tenido que encontrar reemplazo.

Ahora, el pasado miércoles 13 de agosto, Millonarios confirmó la lesión de otro jugador. Se trata de Helibelton Palacios, lateral derecho y constantemente inicialista en el esquema de David González con los embajadores.

“Millonarios FC informa que, luego de realizarse todos los exámenes de diagnóstico, el jugador Helibelton Palacios presentó, en el partido vs. Deportivo Cali, una lesión muscular de segundo grado en la porción larga del bíceps femoral de su pierna derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, fue la información entregada por el elenco embajador en su web oficial.

Helibelton Palacios, refuerzo de Millonarios en el 2025
Helibelton Palacios, baja en Millonarios por lesión. | Foto: @MillosFCoficial
Contexto: Otro jugador de Millonarios se fue a Europa: despedida de una joya es un hecho

El próximo partido de Millonarios será este domingo, 17 de agosto, ante Deportes Tolima por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. La pelota rodará en Ibagué a partir de las 6:10 p. m., y González deberá buscar un relevo para el lateral.

La expectativa de la prensa y los aficionados está puesta en que Millonarios recupere lo más pronto posible a sus figuras. David Mackalister Silva aún no integra los convocados para los partidos, Leonardo Castro adelanta su recuperación y el más reciente, Andrés Llinás, quien sufrió una fuerte fractura en su pierna izquierda, apenas inicia su recuperación.

Millonarios, entre las lesiones y la crisis

El cuadro capitalino ha jugado cuatro partidos en lo que va de la Liga BetPlay 2028-ll. Tiene dos juegos pendientes por las primeras dos fechas, ante Unión Magdalena y Pasto, pero la crisis de puntos se hace más presente que nunca.

Tres derrotas y apenas un empate dejan a Millonarios con un solo punto en el fondo de la tabla de posiciones. Además, ha anotado apenas tres goles y ha recibido seis, para una diferencia de gol de -3.

El último partido de Millonarios fue el pasado viernes, 8 de agosto, ante Deportivo Cali en El Campín de Bogotá. Esa noche, los azules empataron a tres tantos con los azucareros, y en la hinchada se notó la preocupación.

Imagen del partido entre Millonarios y Deportivo Cali por la fecha 6 del segundo semestre de la Liga colombiana 2025.
Millonarios, a levantar cabeza en Liga BetPlay. | Foto: Lina Gasca - Colprensa

Ahora, ante Deportes Tolima, el equipo 16 veces campeón de Colombia espera sumar su primer triunfo, mismo que significaría empezar a escalar en la tabla de posiciones con miras a cuadrangulares. En el último semestre, el equipo bogotano quedó a un solo gol, en la fecha 6 de cuadrangulares, de ir a la final. Espera mejorar su desempeño.

LEER MENOS

