Se le cayó el primer citado a la Selección Colombia para los amistosos: lesión alarga su pena

Néstor Lorenzo tendrá que privarse de contar con Nelson Deossa para los próximos partidos de la Selección Colombia.

En once días, el combinado nacional jugará su primer amistoso tras haberse clasificado al Mundial United 2026.

Por la cercanía con el día del partido ya se ha empezado a hablar de los jugadores que podrían ser convocados por el argentino.

Varios nombres están en contemplación del argentino, pero el de Real Betis no podrá ser tenido en cuenta por la recaída en su lesión.

De parte del cuadro sevillano no existe un reporte oficial que relate lo que le sucede al volante, sin embargo, no estar citado para el juego de Europa League ya daba pistas.

En la mañana de este miércoles, en Colombia surgió la información del periodista Felipe Sierra, quien dio a conocer más detalles puntuales de lo que le pasa a Deossa.

Nelson Deossa arribó hace pocos meses a Real Betis, de España. | Foto: Getty Images

“Estará de baja en Real Betis en principio de 10-15 días más, dependiendo la evolución”, apuntó el comunicador.

Se supo que la “Selección Colombia lo iba a tener en cuenta, pero no será posible”, lo que lo convierte en la primera baja de Lorenzo.

Y para completar, se supo cuál es el dolor que aqueja al creativo de 25 años: “Se plantea una recuperación que le quite el dolor que tenía en el tobillo”.

Deossa apenas ha podido aparecer en dos partidos de los siete que se han jugado en el inicio de LaLiga de España.

Ni siquiera han podido ser juegos completos para el exjugador de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Menos de 90 minutos ha logrado acumular en dos partidos.

Más allá de perderse la citación de la Tricolor, lo que más importa para el citado es la recuperación total en busca de su adaptación a Europa.

Otras opciones para Lorenzo

Si bien es lamentable que un jugador que iba a ser llamado no vaya, hay que agradecer que Colombia cuenta con múltiples opciones.

Desde Real Betis, justamente, podría salir otro que sí podría ser llamado al estar en racha reciente en el balompié ibérico.

Cucho pide con goles en Europa pista en la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Se hace mención de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien va de menos a más en su estadía por Sevilla.

El colombiano ha demostrado que esta podría ser su temporada junto a los verdiblancos. En siete partidos ya muestra su poderío goleador (tres anotaciones) y aporte al ataque (una asistencia).

De los atacantes del equipo es de los más consistentes en el arranque de la campaña 2025/2026.

Dicho momento alto lo llevaría a tener otra oportunidad en Selección Colombia, donde ya estuvo en juegos de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Luis Sinisterra en su presentación como nueva figura de Cruzeiro. | Foto: @Cruzeiro

Así como ‘Cucho’ volvería, también lo harían hombres de la talla de Carlos Andrés Gómez y Luis Sinisterra.

Ambos emprendieron el regreso desde Europa para encontrar mayor regularidad en un balompié de nivel como el de Brasil.