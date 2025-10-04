Luis Díaz no para de marcar goles con el Bayern Múnich. Anotó el tanto más rápido de su carrera, a los 14 segundos, y en la parte complementaria selló su doblete tras una definición antológica.

Vincent Kompany decidió dejarlo jugar todo el partido, algo que no sucedió a mitad de semana contra el Pafos FC en la Champions League.

La recompensa a ese espaldarazo de confianza fue un doblete que coronó al guajiro como la figura del partido frente a Eintracht Frankfurt.

A los 84 minutos, Lucho recibió la pelota por la banda izquierda, regateó al defensa con velocidad y definió de zurda para vencer al portero Kaua Santos.

¡DOBLETE DE LUCHO! Díaz coronó una gran contra y Bayern ya golea 3-0 a Frankfurt



Bayern Múnich: líder y puntaje perfecto

Con este doblete, Luis Díaz llegó a cinco goles en la Bundesliga y se convierte en una pieza indispensable para el club que pagó 75 millones de euros para ficharlo del Liverpool.

En Bayern Múnich no pueden estar más contentos con el desempeño del guajiro. Desde su llegada, los bávaros han ganado los diez partidos disputados hasta ahora en todas las competencias.

Vicent Kompany es el único técnico en la historia de las cinco grandes ligas europeas que ha logrado dicho récord.

Gracias a la goleada frente al Frankfurt, el equiupo alcanzó los 18 puntos en la tabla de posiciones y es líder de la Bundesliga, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Borussia Dortmund.

Palabras de Kane

“Gran actuación. Creo que en la primera parte hicimos un buen trabajo, yendo dos goles arriba. En la segunda parte estuvimos mejor y pudimos haber marcado un par más”, señaló Harry Kane sobre esta nueva victoria.

El delantero inglés salió tocado, pero confía en recuperarse para asistir a la convocatoria de su selección de cara a la doble fecha de eliminatorias europeas.

Luego del parón internacional, Bayern Múnich enfrentará el clásico alemán contra el Dortmund, donde tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja e ir encaminando el título de la liga local.

“Tenemos un buen momento y tenemos que mantenerlo. Ahora viajamos a ver a las selecciones y luego tenemos un partido crucial en casa contra el Dortmund”, completó Kane.

Luis Díaz celebrando su doblete | Foto: AP

Jonathan Tah, otro de los capos del vestuario del Bayern, analizó el momento que atraviesa el equipo y lo bien que han encajado los refuerzos como Luis Díaz.

“Todos los jugadores se sienten parte del equipo. El entrenador es muy comunicativo y está haciendo un gran trabajo en ese aspecto. Todos están dispuestos a darlo todo por el entrenador y por los demás. Nos estamos impulsando mutuamente”, afirmó.