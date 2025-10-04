Suscribirse

Magistral definición de Luis Díaz: video de su segundo golazo contra el Eintracht Frankfurt

El colombiano selló con un doblete su noche soñada en la fecha 6 de la Bundesliga y se ganó los aplausos en el Bayern Múnich.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 6:33 p. m.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 04: Luis Diaz of Bayern Munich scores his team's third goal past goalkeeper Kaua Santos of Eintracht Frankfurt during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern München at Deutsche Bank Park on October 04, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Luis Díaz definiendo el 3-0 a favor del Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt. | Foto: Getty Images

Luis Díaz no para de marcar goles con el Bayern Múnich. Anotó el tanto más rápido de su carrera, a los 14 segundos, y en la parte complementaria selló su doblete tras una definición antológica.

Vincent Kompany decidió dejarlo jugar todo el partido, algo que no sucedió a mitad de semana contra el Pafos FC en la Champions League.

Contexto: Luis Díaz marcó el gol más rápido de su carrera: video de la anotación a los 14 segundos

La recompensa a ese espaldarazo de confianza fue un doblete que coronó al guajiro como la figura del partido frente a Eintracht Frankfurt.

A los 84 minutos, Lucho recibió la pelota por la banda izquierda, regateó al defensa con velocidad y definió de zurda para vencer al portero Kaua Santos.

Bayern Múnich: líder y puntaje perfecto

Con este doblete, Luis Díaz llegó a cinco goles en la Bundesliga y se convierte en una pieza indispensable para el club que pagó 75 millones de euros para ficharlo del Liverpool.

En Bayern Múnich no pueden estar más contentos con el desempeño del guajiro. Desde su llegada, los bávaros han ganado los diez partidos disputados hasta ahora en todas las competencias.

Vicent Kompany es el único técnico en la historia de las cinco grandes ligas europeas que ha logrado dicho récord.

Gracias a la goleada frente al Frankfurt, el equiupo alcanzó los 18 puntos en la tabla de posiciones y es líder de la Bundesliga, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Borussia Dortmund.

Contexto: Tabla de posiciones de la Premier League: hay nuevo líder luego de Chelsea vs. Liverpool

Palabras de Kane

“Gran actuación. Creo que en la primera parte hicimos un buen trabajo, yendo dos goles arriba. En la segunda parte estuvimos mejor y pudimos haber marcado un par más”, señaló Harry Kane sobre esta nueva victoria.

El delantero inglés salió tocado, pero confía en recuperarse para asistir a la convocatoria de su selección de cara a la doble fecha de eliminatorias europeas.

Luego del parón internacional, Bayern Múnich enfrentará el clásico alemán contra el Dortmund, donde tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja e ir encaminando el título de la liga local.

“Tenemos un buen momento y tenemos que mantenerlo. Ahora viajamos a ver a las selecciones y luego tenemos un partido crucial en casa contra el Dortmund”, completó Kane.

Bayern's Luis Diaz celebrates after scoring his side's third goal during the Bundesliga soccer match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern Munich in Frankfurt, Germany, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Michael Probst)
Luis Díaz celebrando su doblete | Foto: AP

Jonathan Tah, otro de los capos del vestuario del Bayern, analizó el momento que atraviesa el equipo y lo bien que han encajado los refuerzos como Luis Díaz.

“Todos los jugadores se sienten parte del equipo. El entrenador es muy comunicativo y está haciendo un gran trabajo en ese aspecto. Todos están dispuestos a darlo todo por el entrenador y por los demás. Nos estamos impulsando mutuamente”, afirmó.

Bayern Múnich celebrará por todo lo alto. Este domingo es el tradicional Oktoberfest en la ciudad y los jugadores tendrán permiso de compartir las festividades acompañados por su familia.

