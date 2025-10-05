Deportes
Colombia vs. Nigeria EN VIVO: se define el grupo F en el Mundial Sub-20 de la FIFA
Los cafeteros llegan al encuentro como líderes del Grupo F y dependen de sí mismos para obtener el cupo a los octavos de final.
La Selección Colombia Sub-20 definió los 11 titulares que disputarán el ultimo partido del Grupo F del Mundial de la categoría y que definirá los dos clasificados de esa zona a los octavos de final.
Los cafeteros llegan como líderes del grupo, con 4 puntos, la misma cantidad de unidades que tiene Noruega y una más que Nigeria, rival de turno.
Minuto 45: termina la primera parte
Colombia y Nigeria igualan sin goles; el resultado clasifica a los cafeteros a los octavos de final del Mundial SUb-20
Minuto 33: Remate de media distancia para Nigeria
Nigeria prueba de media distancia y por poco sorprende al arco colombiano.
Minuto 21: Invalidan gol para Colombia
Perea marca para Colombia, pero el tanto es anulado por fuera de lugar; fue necesario revisar la acción.
Minuto 19: Colombia desperdicia una opción clara
Canchimbo desperdicio la opción más clara del partido; solo frente al arco falló la definición del colombiano.
Minuto 3: se salva Colombia
Nigeria estrella un balón en el palo. Colombia se salva y sigue 0-0 el marcador.
Minuto 1: Ya se juega Colombia vs. Nigeria
Arrancó el encuentro en el estadio de Talca; Noruega y Arabia Saudita juegan en simultánea.
⏱️ 0' Comienza el partido de nuestra Selección Colombia Sub20 🆚 🇳🇬⁰— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 5, 2025
¡VAMOS COLOMBIA!
🇨🇴 0-0 🇳🇬#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Vbx9XtqpTo
Reconocimeinto del campo y actor protocolarios en Talca
📸 ¡𝙰𝚌𝚝𝚒𝚟𝚊𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚗 𝚃𝚊𝚕𝚌𝚊!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 5, 2025
🇳🇬 🆚 🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴#VenConColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/cx0ocgpyDJ
Listo todo en el camerino para salir por la clasificación
📸 ¡𝑫𝒆 𝒈𝒂𝒍𝒂, 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒐𝒔 𝑵𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂! 🥰— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 5, 2025
🇳🇬 🆚 🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴#VenConColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/p2jWNj7EHa
Colombia define nómina para enfrentar a Nigeria
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 5, 2025
Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Nigeria 🇳🇬 en el tercer partido en la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/UHfXv8rskt