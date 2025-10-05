Suscribirse

Colombia vs. Nigeria EN VIVO: se define el grupo F en el Mundial Sub-20 de la FIFA

Los cafeteros llegan al encuentro como líderes del Grupo F y dependen de sí mismos para obtener el cupo a los octavos de final.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

5 de octubre de 2025, 10:40 p. m.
TALCA, CHILE - SEPTEMBER 29: Players of Colombia sing the national anthem prior to the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Group F match between Colombia and Saudi Arabia at Estadio Fiscal on September 29, 2025 in Talca, Chile. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)
La Selección Colombia se juega su clasificación a octavos de final del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

La Selección Colombia Sub-20 definió los 11 titulares que disputarán el ultimo partido del Grupo F del Mundial de la categoría y que definirá los dos clasificados de esa zona a los octavos de final.

Los cafeteros llegan como líderes del grupo, con 4 puntos, la misma cantidad de unidades que tiene Noruega y una más que Nigeria, rival de turno.

Minuto 45: termina la primera parte

Colombia y Nigeria igualan sin goles; el resultado clasifica a los cafeteros a los octavos de final del Mundial SUb-20

Minuto 33: Remate de media distancia para Nigeria

Nigeria prueba de media distancia y por poco sorprende al arco colombiano.

Minuto 21: Invalidan gol para Colombia

Perea marca para Colombia, pero el tanto es anulado por fuera de lugar; fue necesario revisar la acción.

Minuto 19: Colombia desperdicia una opción clara

Canchimbo desperdicio la opción más clara del partido; solo frente al arco falló la definición del colombiano.

Minuto 3: se salva Colombia

Nigeria estrella un balón en el palo. Colombia se salva y sigue 0-0 el marcador.

Minuto 1: Ya se juega Colombia vs. Nigeria

Arrancó el encuentro en el estadio de Talca; Noruega y Arabia Saudita juegan en simultánea.

Reconocimeinto del campo y actor protocolarios en Talca

Listo todo en el camerino para salir por la clasificación

Colombia define nómina para enfrentar a Nigeria

