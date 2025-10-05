Colombia vs. Nigeria EN VIVO: se define el grupo F en el Mundial Sub-20 de la FIFA

La Selección Colombia Sub-20 definió los 11 titulares que disputarán el ultimo partido del Grupo F del Mundial de la categoría y que definirá los dos clasificados de esa zona a los octavos de final.

Los cafeteros llegan como líderes del grupo, con 4 puntos, la misma cantidad de unidades que tiene Noruega y una más que Nigeria, rival de turno.

Minuto 45: termina la primera parte

Colombia y Nigeria igualan sin goles; el resultado clasifica a los cafeteros a los octavos de final del Mundial SUb-20

Minuto 33: Remate de media distancia para Nigeria

Nigeria prueba de media distancia y por poco sorprende al arco colombiano.

Minuto 21: Invalidan gol para Colombia

Perea marca para Colombia, pero el tanto es anulado por fuera de lugar; fue necesario revisar la acción.

Minuto 19: Colombia desperdicia una opción clara

Canchimbo desperdicio la opción más clara del partido; solo frente al arco falló la definición del colombiano.

Minuto 3: se salva Colombia

Nigeria estrella un balón en el palo. Colombia se salva y sigue 0-0 el marcador.

Minuto 1: Ya se juega Colombia vs. Nigeria

Arrancó el encuentro en el estadio de Talca; Noruega y Arabia Saudita juegan en simultánea.

⏱️ 0' Comienza el partido de nuestra Selección Colombia Sub20 🆚 🇳🇬⁰



¡VAMOS COLOMBIA!



🇨🇴 0-0 🇳🇬#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Vbx9XtqpTo — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 5, 2025

Reconocimeinto del campo y actor protocolarios en Talca

Listo todo en el camerino para salir por la clasificación

Colombia define nómina para enfrentar a Nigeria