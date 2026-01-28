Las ‘flores del bien’ para el agro: lo que salva en Colombia el San Valentín de Estados Unidos

En poco más de dos semanas, Estados Unidos celebrará el San Valentín, una fecha que sirve para medir la relación comercial entre ese país y Colombia.

Las flores, protagonistas de esta celebración, son uno de los principales productos de exportación del agro colombiano. Ahora, un estudio del BBVA sobre el sector confirma su impacto.

Según el documento, “Colombia cuenta actualmente con un área de cultivo en su máximo histórico, superando las 10.000 hectáreas en 2025 y alcanzando casi 2.500 millones de dólares en exportaciones”, señala el BBVA.

Foto: BBVA

De esta manera, concluye el estudio, Colombia consolida su liderazgo global con un récord histórico en la exportación de flores, lo que se constituye en un motor fundamental para la economía rural del país.

El informe de BBVA Research, titulado ‘Sembrando el futuro: Sector floricultor’, destaca que el crecimiento del sector se traduce tanto en divisas como en impacto social. “La floricultura ya es un pilar macroeconómico para Colombia. Las flores generan el 5,8 % del valor de la producción agropecuaria nacional, representaron el 4,7 % de las exportaciones totales del país en 2024 y aportan hoy un superávit externo equivalente al 0,5 % del PIB, ayudando a aliviar el déficit comercial colombiano”, señala el documento.

Exportaciones Foto: Jorge Orozco / El País

Para continuar confirmando que el agro cuenta con las flores del bien, el estudio señala que el sector aporta el 5 % de todo el empleo agropecuario del país. Además, destaca que la mano de obra femenina, la más afectada en el mercado laboral colombiano, es la que predomina en este sector: el 60 % de los empleos directos son ocupados por mujeres, lo que representa una de las mayores fuentes de empleo formal rural femenino en el país, dice el estudio.

Tanto es así que uno de cada cuatro empleos formales rurales femeninos se encuentra en la floricultura, y el 96 % de estas trabajadoras cuenta con un contrato formal, muy por encima del 25,5 % de formalidad femenina en el agro en su conjunto, concluye el documento.

Si en Colombia la informalidad es generalizada, en el sector de las flores la tasa de formalidad alcanza el 95 %. En otras palabras, “la floricultura supera con creces la formalidad promedio del sector agropecuario nacional (13 %)”.

Las flores de exportación, con mayor visibilidad, llenan los campos del interior del país. De hecho, Cundinamarca concentra más del 70 % de la producción total, mientras que Antioquia ocupa el segundo lugar en producción.

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

En términos de demanda, Estados Unidos sigue siendo, sin duda, el principal destino de las flores colombianas, especialmente durante los picos de consumo como San Valentín y el Día de la Madre. Los acuerdos comerciales vigentes permiten que las flores colombianas ingresen con un arancel del 0 % a mercados estratégicos como Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón.

De ahí la importancia de limar asperezas en la relación bilateral, oportunidad que se dará en la reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con Donald Trump el martes 3 de febrero, como han venido reclamando distintos gremios económicos.