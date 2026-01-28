Exportaciones

Las ‘flores del bien’ para el agro: lo que salva en Colombia el San Valentín de Estados Unidos

Se registra un récord histórico en la exportación de flores, y las relaciones comerciales con Estados Unidos continúan siendo clave para Colombia. Hay expectativa por la reunión que sostendrá el presidente Petro con Donald Trump.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
28 de enero de 2026, 6:34 p. m.
Flores colombianas
Flores colombianas Foto: Adobe Stock

En poco más de dos semanas, Estados Unidos celebrará el San Valentín, una fecha que sirve para medir la relación comercial entre ese país y Colombia.

Las flores, protagonistas de esta celebración, son uno de los principales productos de exportación del agro colombiano. Ahora, un estudio del BBVA sobre el sector confirma su impacto.

Según el documento, “Colombia cuenta actualmente con un área de cultivo en su máximo histórico, superando las 10.000 hectáreas en 2025 y alcanzando casi 2.500 millones de dólares en exportaciones”, señala el BBVA.

Oficina del BBVA en Mitú
Foto: BBVA

De esta manera, concluye el estudio, Colombia consolida su liderazgo global con un récord histórico en la exportación de flores, lo que se constituye en un motor fundamental para la economía rural del país.

Empresas

Estas son las icónicas marcas vendidas por Unilever, que operan en Colombia y Ecuador, a poderosa firma peruana

Empresas

Déficit de gas, agrandado para 2026: ya no sería del 23 %, sino del 39 %, según presidente de Andesco

Empresas

SuperSociedades confirma que Audifarma entra en reorganización empresarial. Esta es la situación

Empresas

Ecuador es el segundo país al que Colombia exporta textiles: así es el golpe arancelario en la industria

Empresas

“Hemos decidido no invertir, vamos a buscar otros mercados”: Presidente de Fabricato se refirió a las apuestas de la empresa

Empresas

Latam Airlines Colombia y Lufthansa anuncian nuevas medidas para los viajeros que llegan de Europa

Empresas

Ramo ordenó la recolección de uno de sus productos del mercado; estas son las razones

Cultura

¿Cuándo es el Día del Amor y Amistad en Colombia? Esta es la fecha exacta de la celebración

Tecnología

Las tres recetas más fáciles para preparar en una Air Fryer y sorprender a su pareja

Gente

Tres ideas rápidas para sorprender a su pareja en la noche de San Valentín, según la inteligencia artificial

El informe de BBVA Research, titulado ‘Sembrando el futuro: Sector floricultor’, destaca que el crecimiento del sector se traduce tanto en divisas como en impacto social. “La floricultura ya es un pilar macroeconómico para Colombia. Las flores generan el 5,8 % del valor de la producción agropecuaria nacional, representaron el 4,7 % de las exportaciones totales del país en 2024 y aportan hoy un superávit externo equivalente al 0,5 % del PIB, ayudando a aliviar el déficit comercial colombiano”, señala el documento.

El café ha liderado en el 2025 las exportaciones en la Sociedad Portuaria de Buenaventura.
Exportaciones Foto: Jorge Orozco / El País

Para continuar confirmando que el agro cuenta con las flores del bien, el estudio señala que el sector aporta el 5 % de todo el empleo agropecuario del país. Además, destaca que la mano de obra femenina, la más afectada en el mercado laboral colombiano, es la que predomina en este sector: el 60 % de los empleos directos son ocupados por mujeres, lo que representa una de las mayores fuentes de empleo formal rural femenino en el país, dice el estudio.

Tanto es así que uno de cada cuatro empleos formales rurales femeninos se encuentra en la floricultura, y el 96 % de estas trabajadoras cuenta con un contrato formal, muy por encima del 25,5 % de formalidad femenina en el agro en su conjunto, concluye el documento.

Si en Colombia la informalidad es generalizada, en el sector de las flores la tasa de formalidad alcanza el 95 %. En otras palabras, “la floricultura supera con creces la formalidad promedio del sector agropecuario nacional (13 %)”.

Las flores de exportación, con mayor visibilidad, llenan los campos del interior del país. De hecho, Cundinamarca concentra más del 70 % de la producción total, mientras que Antioquia ocupa el segundo lugar en producción.

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro.
Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

En términos de demanda, Estados Unidos sigue siendo, sin duda, el principal destino de las flores colombianas, especialmente durante los picos de consumo como San Valentín y el Día de la Madre. Los acuerdos comerciales vigentes permiten que las flores colombianas ingresen con un arancel del 0 % a mercados estratégicos como Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón.

De ahí la importancia de limar asperezas en la relación bilateral, oportunidad que se dará en la reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con Donald Trump el martes 3 de febrero, como han venido reclamando distintos gremios económicos.

Más de Empresas

Unilever Alicorp Fab, 3D, Aromatel y Deja

Estas son las icónicas marcas vendidas por Unilever, que operan en Colombia y Ecuador, a poderosa firma peruana

FLores

Las ‘flores del bien’ para el agro: lo que salva en Colombia el San Valentín de Estados Unidos

Andesco, gremio liderado por Camilo Sánchez, y CREE, dirigido por Tomás González, destapan los nuevos escenarios con el gas.

Déficit de gas, agrandado para 2026: ya no sería del 23 %, sino del 39 %, según presidente de Andesco

Crisis de medicamentos en Colombia, Audifarma Nova al occidente de Bogotá uno de los mayores gestores farmacéuticos. Bogota marzo 28 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

SuperSociedades confirma que Audifarma entra en reorganización empresarial. Esta es la situación

Cali: Recorrido  por la ruta de la moda caleña. Empresa textil Aritex.  Foto José L Guzmán

Ecuador es el segundo país al que Colombia exporta textiles: así es el golpe arancelario en la industria

Gustavo Alberto Lenis

“Hemos decidido no invertir, vamos a buscar otros mercados”: Presidente de Fabricato se refirió a las apuestas de la empresa

Aerolínea Latam

Latam Airlines Colombia y Lufthansa anuncian nuevas medidas para los viajeros que llegan de Europa

La empresa compartió la información por medio de un comunicado de prensa.

Ramo ordenó la recolección de uno de sus productos del mercado; estas son las razones

Una afirmación inocente puede convertirse en la excusa perfecta para que los delincuentes intenten realizar operaciones financieras.

Bancos pueden bloquear su cuenta por incumplir con trámite fundamental

Los ciclos completos de carga frecuentes aceleran el envejecimiento de la batería.

Startup colombiana levanta US$4 millones y acelera su expansión en la región

Noticias Destacadas