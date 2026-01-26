Cámara Colombo Americana señala cuáles serán los temas sensibles en la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump

En referencia a la reunión que sostendrán Petro y Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, Lacouture subrayó la importancia de mantener abiertos los canales diplomáticos al más alto nivel. “Es importante que haya canales abiertos entre los dos presidentes, entre el secretario de Estado y la canciller”, dijo, al señalar que ese diálogo debe consolidarse más allá de la coyuntura política.

Según explicó, uno de los objetivos centrales del encuentro debería ser blindar los puntos de convergencia entre ambos gobiernos. Entre ellos, destacó la seguridad como uno de los temas que, previsiblemente, estará en el centro de la conversación. Aunque consideró que una hoja de ruta formal sería “demasiado pedir” en esta etapa, señaló que avanzar en acuerdos sobre puntos comunes permitiría progresos concretos.

Para Lacouture, el gobierno de Estados Unidos mantiene sus prioridades intactas para la región, donde sigue en busca de aliados estratégicos. Entre esos temas, los que pueden unir a la Casa Blanca con el Palacio de Nariño, están la migración, la seguridad y la lucha contra las drogas, algo que también el gobierno Petro sostiene entre sus asignaturas clave.

Lacouture también se refirió al impacto de los aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos y aseguró que Colombia ha logrado mitigar parte de ese efecto. Indicó que el 72 % de la canasta exportadora colombiana no tiene aranceles adicionales y se mantiene en cero, lo que, a su juicio, ha reducido el impacto y abierto oportunidades dentro del nuevo esquema comercial.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, señaló la importancia de la cumbre entre mandatarios. Foto: AmCham Colombia

En su intervención, la presidenta de AmCham Colombia destacó además dos eventos que consideró simbólicos y relevantes para la relación bilateral: el Mundial de fútbol de este año y la conmemoración de los 250 años de la democracia en Estados Unidos. Según dijo, ambos acontecimientos amplificarán acciones del gobierno estadounidense en materia migratoria, de visas, logística, reputación internacional y cohesión interna, especialmente en un año electoral.

Sobre la política exterior de Washington, Lacouture afirmó que esta se está estructurando cada vez más alrededor del concepto de seguridad nacional, que ya no se limita a la seguridad militar o interna, sino que abarca comercio, inversión, infraestructura crítica, tecnología, cadenas de suministro y reputación. “Es una política de seguridad nacional que trasciende las fronteras de Estados Unidos”, señaló.

En ese contexto, indicó que se abren oportunidades para Colombia en procesos de relocalización de inversiones, particularmente en sectores como el agrícola, farmacéutico, dispositivos médicos, textiles y autopartes, así como en proyectos de infraestructura crítica, puertos, corredores logísticos, conectividad digital y ciberseguridad.

No obstante, advirtió que también existen riesgos, como una mayor vigilancia sobre la relación bilateral, posibles fricciones rápidas y tensiones derivadas de decisiones que afecten a empresas estadounidenses. En ese sentido, insistió en la necesidad de manejar los “irritantes” comerciales y mantener una narrativa responsable, teniendo en cuenta las personalidades de ambos mandatarios.

Lacouture habló de lo que puede ser la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia en el nuevo gobierno. Foto: guillermo torres-semana

Lacouture señaló que, desde el 7 de enero hasta ahora, la relación se ha manejado de manera responsable y se ha mantenido un canal de comunicación directo entre los dos países. A su juicio, el primer reto es blindar la relación frente a las elecciones y las diferencias políticas, antes de entrar en una fase de transición hacia un nuevo gobierno en Colombia.

Explicó que ese nuevo gobierno tendrá la opción de aprovechar, construir o desaprovechar lo ya avanzado, y que las señales que envíe serán clave, especialmente en la definición de su política exterior y en el nombramiento de ministros en carteras estratégicas como Defensa, Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores.

Según Lacouture, la relación bilateral no se reinicia con cada cambio de gobierno, sino que se recompone de manera gradual. En ese proceso, identificó cuatro etapas: blindaje, transición, arranque y consolidación, todas sustentadas en cinco prioridades que, aseguró, no cambian, sino que se ajustan y fortalecen.

“La relación binacional ya entró en una fase decisiva”, concluyó, al señalar que el objetivo debe ser construir un plan de trabajo que permita trascender la coyuntura y organizar la relación a mediano y largo plazo, con la economía como el principal ancla del vínculo entre Colombia y Estados Unidos.