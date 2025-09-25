Estas son las características más representativas de los nuevos Iphone, Apple Watch y AirPods Pro

Recientemente, Apple presentó la línea de iPhone 17, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, iPhone Air, Apple Watch Series 11, SE, Ultra 3 y AirPods Pro 3.

Como cada año, la compañía busca ofrecerles a sus usuarios innovaciones que estén acordes a sus necesidades y esta vez hubo un enfoque en el mejoramiento de las cámaras, para proporcionar tomas de mejor calidad.

Los productos ya están disponibles para la venta en todo el país en lugares como iShop, quienes organizaron un evento el pasado viernes 19 de septiembre para presentar las innovaciones de la marca.

Estas son las características más importantes de cada uno de los lanzamientos.

iPhone 17

Los usuarios pueden explorar la cámara para encontrar nuevas funciones. | Foto: Getty Images

Sus bordes redondeados, el marco más delgado y materiales resistentes como el Ceramic Shield 2 en la parte frontal le dan un sentido estético diferente.

El usuario podrá disfrutar de una navegación más fluida y juegos más inmersivos gracias a la tecnología ProMotion.

Además, cuenta con la cámara frontal Center Stage de 18 MP, su nuevo sensor cuadrado permite ajustar el zoom y la rotación para encuadrar mejor selfies y videos.

El iPhone 17 incluye una cámara Fusion principal de 48 MP con teleobjetivo de 2x de calidad óptica y una cámara Fusion ultra gran angular de 48 MP, con 4 veces más resolución que la cámara ultra gran angular del iPhone 16.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max están diseñados de adentro hacia fuera para ser los modelos de iPhone más poderosos que existen.

La base del nuevo diseño es una estructura unibody de aluminio forjado en caliente que fortalece la resistencia, el rendimiento y la batería.

El sistema de cámaras del iPhone 17 Pro es toda una revelación. Entre sus grandes avances está el teleobjetivo de mayor alcance en un iPhone, con una distancia focal equivalente de hasta 200 mm, la nueva generación de su diseño de tetraprisma y un sensor un 56% más grande que permitirá fotos en superalta resolución de 24 MP de forma predeterminada.

Cuenta con la cámara frontal Center Stage de 18 MP, su nuevo sensor cuadrado permite ajustar el zoom y la rotación para encuadrar mejor selfies y videos.

También trae más funcionalidades de video profesionales como la estabilización mejorada, ajustes de nivel cinematográfico y compatibilidad con flujos de trabajo estándar de la industria.

El iPhone 17 Pro puede manejar archivos multimedia gigantes y gráficas exigentes a toda velocidad sin perder la frescura. Esto, gracias a su avanzada tecnología de enfriamiento. Tiene una cámara de vapor soldada a láser que une fuerzas con la estructura unibody de aluminio para disipar eficientemente el calor del chip A19 Pro.

iPhone Air

El nuevo iPhone Air es más delgado y liviano Con sólo 5,6 mm de grosor y 165 gramos de peso, es el iPhone más delgado hasta ahora.

Tiene una pantalla envolvente de 6,5 pulgadas y la potencia del chip A19 Pro.

Cuenta con la cámara frontal Center Stage de 18 MP, su nuevo sensor cuadrado permite ajustar el zoom y la rotación para encuadrar mejor selfies y videos. Su poderoso sistema de cámara Fusion de 48 MP funciona como múltiples cámaras avanzadas en una.

Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3

WatchOS 26 se lanzará el 15 de septiembre con el nuevo diseño Liquid Glass. | Foto: Getty Images

Apple Watch SE 3 es el modelo de entrada ahora incluye pantalla siempre encendida, sensor de temperatura en la muñeca, alertas de apnea del sueño y carga rápida, ideal para quienes buscan bienestar y funcionalidad a un precio accesible.

Apple Watch Series 11 incorpora notificaciones de hipertensión, una nueva puntuación de calidad del sueño, y una pantalla con vidrio que duplica su resistencia. Apple Watch Ultra 3: pantalla más brillante, hasta 72 horas de autonomía, y resistencia extrema al agua y polvo.

Además, incluye métricas avanzadas de entrenamiento, botón, acción personalizable y funciones de seguridad. Tres relojes, tres estilos de vida.

AirPods 3

Ofrecen sonido envolvente, mayor resistencia y total integración con el ecosistema Apple. Su cancelación activa de ruido es ahora hasta 4 veces más potente que la primera generación, gracias a una nueva arquitectura acústica que transforma el sonido en cada frecuencia.

Por primera vez, los AirPods Pro permiten medir la frecuencia cardíaca durante entrenamientos, sin necesidad de Apple Watch, y ofrecen seguimiento de hasta 50 tipos de ejercicio desde la app Fitness.