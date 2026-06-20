MUNDO

Donald Trump lanza amenaza sobre lo que puede pasar con el estrecho de Ormuz si no se cierra el acuerdo entre EE.UU. e Irán

El mando militar central de Irán anunció este sábado un nuevo cierre del estrecho en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
20 de junio de 2026 a las 3:43 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza advertencia sobre el estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza advertencia sobre el estrecho de Ormuz. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado, 20 de junio, que podría imponer un peaje en el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con Irán, al término del alto el fuego de 60 días previsto en el acuerdo bilateral alcanzado en la última semana.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán.
Irán anuncia nuevo cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano

“No habrá peaje en el Estrecho de Ormuz durante el alto el fuego de 60 días, ni lo habrá después de que expire dicho período, a menos que lo imponga Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo, por los servicios prestados como protector de los países de Oriente Medio y para reembolsar los gastos pasados, presentes y futuros”, escribió en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidense destacó que su país ha sido el “ángel de la guardia” de los países de Oriente Próximo “en el pasado, el presente y el futuro” y por ello considera adecuado este peaje “para la devolución de los costes”.

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano mientras continúa abierta la vía diplomática. Las delegaciones de los dos países encabezadas por Mohamad Baqer Qalibaf por Irán y JD Vance por Estados Unidos se reunirán este domingo en Suiza.

En desarrollo...