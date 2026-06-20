Irán anuncia nuevo cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano

El mando militar central de Irán anunció este sábado, 20 de junio, el nuevo cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

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En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho “será cerrado al paso de navíos” y apuntó que este “primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo”.

La nota también advirtió que, “si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.

Un buque portacontenedores (a la derecha) y otro barco de carga pueden apreciarse en el estrecho de Ormuz, el miércoles 17 de junio de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

Israel realizó el sábado bombardeos mortíferos en el sur del Líbano y denunció lanzamientos de proyectiles de Hezbolá, a pesar del anuncio de un alto el fuego en los combates que amenazan el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el iraní Masud Pezeshkian contempla un cese de hostilidades en todos los frentes de la guerra, incluido el Líbano, una condición clave para Irán.

Pero la nueva fase de negociaciones, que debía empezar el viernes en Suiza, quedó aplazada indefinidamente después de que Israel matara a decenas de personas en el Líbano en bombardeos como represalia a la muerte de cuatro soldados.

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El viernes por la tarde, un funcionario estadounidense anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. El embajador israelí en Washington aseguró que lo respetarían si el partido-milicia proiraní también lo hacía.

La agencia de noticias libanesa NNA reportó bombardeos en una veintena de lugares del sur del país.

El sol sale detrás de varios petroleros fondeados en el estrecho de Ormuz en la costa de la isla de Queshm, Irán. Foto: AP

La agencia de defensa civil afirmó que 16 personas murieron solo en el área de Nabatieh, una gran ciudad del sur que ha sido blanco repetido de ataques israelíes.

El diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah subrayó el sábado que tienen “todo el derecho a enfrentar a este enemigo cuando nos ataca”.

En la víspera, las autoridades libanesas reportaron 47 muertos por los ataques israelíes, el peor saldo desde el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

*Con información de AFP.