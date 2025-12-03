Suscribirse

“Iván Cepeda avanza en intención de voto, prácticamente en silencio”: Munir Jalil, de la firma BTG Pactual

El investigador hizo un análisis de la coyuntura electoral.

Redacción Economía
3 de diciembre de 2025, 3:01 p. m.
Iván Cepeda
Iván Cepeda, precandidato presidencial. (Colprensa - Catalina Olaya) | Foto: COLPRENSA

Las elecciones en Colombia ya están a la vuelta de la esquina y, en las últimas mediciones, Iván Cepeda lidera la intención de voto, con una ventaja sustancial sobre los demás aspirantes.

“El avance lo hace prácticamente en silencio”, expresó Munir Jalil, director de investigaciones de la firma BTG Pactual, en un espacio en el que hizo un paneo de las circunstancias actuales en el país, tanto en lo económico como en lo político.

Cepeda implicaría continuidad del gobierno de Gustavo Petro, dijo Jalil. Aunque al precandidato se le ha visto en actividades públicas, acompañado de líderes de su partido, Jalil señala que es clave que el país conozca a fondo cada una de sus propuestas en caso de llegar a la Casa de Nariño. A fin de cuentas, esas deben ser las que determinen la decisión del voto de cada persona.

A Cepeda, recientemente, se le escuchó mencionar una ley de austeridad que estaría encaminada a bajar los salarios, tanto del presidente como de los congresistas. El problema es que Colombia tiene un panorama fiscal complejo que requiere medidas profundas y, sobre todo, realizables, según el experto.

