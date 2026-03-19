Estudio expone otro efecto perjudicial de los alimentos ultraprocesados; estos son los detalles

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, junto a investigadores del Departamento de Epidemiología de Escuela de Salud Pública de la Universidad Sun Yat-sen en Shenzhen (China), revela que consumir más alimentos ultraprocesados también puede ser perjudicial para los huesos.

En el estudio, publicado en ‘The British Journal of Nutrition’, se ha observado que quienes consumían más alimentos ultraprocesados (AUP) tenían una menor densidad mineral ósea y un mayor riesgo de fracturas de cadera.

Según el estudio, que contó con la participación de más de 160.000 personas de la base de datos del Biobanco del Reino Unido, las personas consumían, en promedio, unas 8 raciones de alimentos ultraprocesados al día. Por cada 3,7 raciones adicionales consumidas diariamente, el riesgo de fractura de cadera aumentaba un 10,5%. Si bien las raciones varían según el tipo de alimento, esto equivale a un plato principal congelado, una galleta y un refresco.

“Nuestro grupo de estudio fue seguido durante más de 12 años, y descubrimos que un alto consumo de alimentos ultraprocesados ??estaba relacionado con una reducción de la densidad mineral ósea en varias zonas, incluyendo áreas clave del fémur superior y la región lumbar”, afirmó Lu Qi, coautor principal, titular de la Cátedra Distinguida HCA Regents y profesor de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical Celia Scott Weatherhead de la Universidad de Tulane.

“Si bien estudios recientes han demostrado que el consumo de alimentos ultraprocesados puede afectar la salud ósea, esta es la primera vez que se examina esta relación directamente en humanos”, afirma el investigador.

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Los alimentos ultraprocesados son productos elaborados industrialmente con altas cantidades de sal, edulcorantes y grasas poco saludables. Suelen ser ricos en calorías y contienen pocos o ningún alimento integral, es decir, alimentos libres de aditivos que conservan su estado original. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los alimentos ultraprocesados se consumen con mayor frecuencia en hogares de clase baja y media, y en 2023 representaron aproximadamente el 55 % del total de calorías consumidas por jóvenes y adultos.

“Los alimentos ultraprocesados se encuentran fácilmente en cualquier visita al supermercado, y estos hallazgos aumentan la preocupación sobre cómo pueden afectar nuestra salud ósea”, ha afirmado el investigador.

En el estudio, publicado en ‘The British Journal of Nutrition’, se ha observado que quienes consumían más alimentos ultraprocesados (AUP) tenían una menor densidad mineral ósea y un mayor riesgo de fracturas de cadera. Foto: 123RF

El estudio reveló que la relación adversa entre los alimentos ultraprocesados y la densidad ósea era más evidente entre las personas menores de 65 años y las que tienen bajo peso (IMC inferior a 18,5). Un IMC bajo es un factor de riesgo para la salud ósea y puede agravar los efectos de los alimentos ultraprocesados sobre la densidad ósea. Según Qi, esta relación podría ser más fuerte en personas menores de 65 años debido a una mayor capacidad digestiva que absorbe mejor los ingredientes poco saludables presentes en los alimentos ultraprocesados.

Este estudio se basa en investigaciones previas que examinan la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la salud ósea. Un estudio de 2024 halló que un alto consumo de estos alimentos se asociaba con un mayor riesgo de osteoporosis. Otro estudio realizado en 2016 con mujeres embarazadas y sus hijos reveló que vivir cerca de establecimientos de comida rápida se asociaba con un menor contenido mineral óseo en los bebés.

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“Nuestros resultados no son sorprendentes. Los alimentos ultraprocesados se han asociado sistemáticamente con diversos trastornos relacionados con la nutrición, y la salud ósea depende de una nutrición adecuada”, señala Qi.

Al respecto, el subdirector de Safe Food Advocacy Europe (SAFE), Luigi Tozzi, advierte que este estudio debe recordar “una vez más” que “la preocupación pública por los alimentos ultraprocesados no es irracional”. Al contrario, añade, “se basa en evidencia científica respaldada por abundantes datos independientes”.

“Debemos adaptar nuestras políticas de salud pública a esta evidencia, centrándonos en la prevención y fomentando la disminución del consumo de alimentos ultraprocesados y un cambio hacia alimentos integrales y dietas más saludables”, señala.

*Con información de Europa Press.