Colombia cerró 2025 con la mayor producción de aceite de palma registrada en su historia. De acuerdo con cifras del sector, el país alcanzó 1,93 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 12 % frente a 2024 y consolida a Colombia como uno de los principales productores de aceite de palma en América Latina.

El resultado estuvo impulsado, principalmente, por el desempeño de la zona Central, cuya producción creció 24%, y de la zona Oriental, con un incremento del 8 %.

Ambas regiones se consolidaron como los principales motores del crecimiento nacional en un año marcado por mejores condiciones productivas y una mayor eficiencia en el campo.

Durante el primer semestre del año pasado la producción superó las 180 mil toneladas entre marzo y mayo, mientras que en la segunda mitad del año el sector mostró mas estabilidad y una mayor eficiencia en el campo de la productividad y la eficiencia en el campo

El buen desempeño productivo también se reflejó en el comercio exterior. Las ventas totales de aceite de palma aumentaron 12 %, impulsadas casi en su totalidad por el mercado internacional.

En particular, las exportaciones de aceite de palma crudo crecieron 53 %, al pasar de 382.000 toneladas en 2024 a 583.000 toneladas en 2025, con un primer semestre especialmente dinámico.

México, Europa y Brasil se mantuvieron como los principales destinos, aunque durante el año se abrieron nuevos mercados relevantes, como Camerún, ampliando el alcance internacional del producto colombiano.

En contraste, el mercado interno se mantuvo estable, con ventas cercanas a 1,3 millones de toneladas, similares a las del año anterior.

Los resultados confirman el papel del sector palmero como actividad estratégica para el agro colombiano, no solo por su capacidad productiva y exportadora, sino también por su aporte al desarrollo rural, la generación de empleo y la seguridad alimentaria y energética del país.