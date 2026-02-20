CÁPSULA

Colombia se consolida como mercado clave en la estrategia global de Nespresso

Sostenibilidad, trazabilidad e innovación marcan el modelo que conecta a miles de caficultores con consumidores globales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
20 de febrero de 2026, 12:13 p. m.
La marca ha impulsado prácticas de sostenibilidad y trazabilidad desde el origen del café.
La marca ha impulsado prácticas de sostenibilidad y trazabilidad desde el origen del café. Foto: Nespresso

El café sigue siendo uno de los productos de consumo más relevantes a nivel mundial. Cada día se beben cerca de 2.250 millones de tazas y más del 65 % de los adultos lo incluyen en su rutina diaria, una tendencia que en las últimas décadas ha evolucionado hacia preparaciones en casa, mayor valoración del origen y una creciente preferencia por cafés de alta calidad.

En ese contexto, Nespresso celebra 40 años de operación, desde su fundación en 1986, cuando introdujo un modelo que transformó la forma de preparar y consumir café en el hogar. Hoy, la marca tiene presencia en 93 países, opera una red global de 791 boutiques y emplea a más de 14.000 personas en todo el mundo.

Colombia ocupa un lugar relevante dentro de esa estrategia global. La compañía cuenta con 11 años de presencia directa en el país, tras la apertura de su primera boutique en 2014, y se ha consolidado como un mercado clave tanto por su cultura cafetera como por la evolución del consumidor hacia experiencias premium y personalizadas.

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

En línea con esta tendencia, la marca lanzó ediciones especiales que reúnen las variedades más consumidas por los colombianos durante la última década y referencias inspiradas en perfiles clásicos del café europeo.

Cápsulas

Registraduría ajusta tarifas: cuánto valen los documentos y certificados este año

Cápsulas

La demanda por movilidad crece al ritmo del turismo internacional y revela una fuerte concentración en ocho ciudades del país

Cápsulas

Alza del salario mínimo redefine estrategias laborales para 2026: solo el 4 % de las empresas prevé aumentos superiores al 10 %, según informe

Cápsulas

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

Cápsulas

Renta variable y liquidez marcaron un año récord en la bolsa colombiana

Cápsulas

Crecieron los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá durante 2025: “Más de $ 42.000 millones en seis desarrollos”

Cápsulas

Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Hablan las marcas

Los programas para mejorar la calidad del café colombiano

Más allá del consumo, el vínculo con el origen es uno de los pilares del modelo. Desde 2004, Nespresso desarrolla en Colombia su Programa de Calidad Sostenible, con presencia en más de 100 municipios de ocho departamentos y un impacto directo en más de 45.000 fincas cafeteras.

Este programa combina asistencia técnica, prácticas sostenibles y fortalecimiento de las comunidades productoras.

Emprender en Colombia: ‘Tres Cumbres’, el café que surgió en Neiva entre aprendizaje y carga tributaria; la experiencia de crear empresa en regiones

A esto se suma su estrategia de sostenibilidad global, que incluye un programa de reciclaje activo en 59 países y el reconocimiento como empresa B Corp desde 2022.

Así, la conmemoración de sus 40 años no solo marca una trayectoria de innovación, sino también el fortalecimiento de Colombia como un actor clave dentro del mercado internacional del café premium.

Más de Cápsulas

¿Cómo solicitar un duplicado de la cédula en línea y que se necesita para este trámite?

Registraduría ajusta tarifas: cuánto valen los documentos y certificados este año

.

La demanda por movilidad crece al ritmo del turismo internacional y revela una fuerte concentración en ocho ciudades del país

.

Alza del salario mínimo redefine estrategias laborales para 2026: solo el 4 % de las empresas prevé aumentos superiores al 10 %, según informe

.

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

.

Renta variable y liquidez marcaron un año récord en la bolsa colombiana

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial

Crecieron los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá durante 2025: “Más de $ 42.000 millones en seis desarrollos”

Vértebra crea solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

Creativo

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

Noticias Destacadas