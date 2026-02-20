El café sigue siendo uno de los productos de consumo más relevantes a nivel mundial. Cada día se beben cerca de 2.250 millones de tazas y más del 65 % de los adultos lo incluyen en su rutina diaria, una tendencia que en las últimas décadas ha evolucionado hacia preparaciones en casa, mayor valoración del origen y una creciente preferencia por cafés de alta calidad.

En ese contexto, Nespresso celebra 40 años de operación, desde su fundación en 1986, cuando introdujo un modelo que transformó la forma de preparar y consumir café en el hogar. Hoy, la marca tiene presencia en 93 países, opera una red global de 791 boutiques y emplea a más de 14.000 personas en todo el mundo.

Colombia ocupa un lugar relevante dentro de esa estrategia global. La compañía cuenta con 11 años de presencia directa en el país, tras la apertura de su primera boutique en 2014, y se ha consolidado como un mercado clave tanto por su cultura cafetera como por la evolución del consumidor hacia experiencias premium y personalizadas.

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

En línea con esta tendencia, la marca lanzó ediciones especiales que reúnen las variedades más consumidas por los colombianos durante la última década y referencias inspiradas en perfiles clásicos del café europeo.

Más allá del consumo, el vínculo con el origen es uno de los pilares del modelo. Desde 2004, Nespresso desarrolla en Colombia su Programa de Calidad Sostenible, con presencia en más de 100 municipios de ocho departamentos y un impacto directo en más de 45.000 fincas cafeteras.

Este programa combina asistencia técnica, prácticas sostenibles y fortalecimiento de las comunidades productoras.

Emprender en Colombia: ‘Tres Cumbres’, el café que surgió en Neiva entre aprendizaje y carga tributaria; la experiencia de crear empresa en regiones

A esto se suma su estrategia de sostenibilidad global, que incluye un programa de reciclaje activo en 59 países y el reconocimiento como empresa B Corp desde 2022.

Así, la conmemoración de sus 40 años no solo marca una trayectoria de innovación, sino también el fortalecimiento de Colombia como un actor clave dentro del mercado internacional del café premium.