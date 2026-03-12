Por segundo día consecutivo se presenta una fuerte congestión en la Autopista Norte; esta vez la congestión dificulta que los conductores salgan de la ciudad por este importante corredor vial.
10:06 a. m.: Accidente en la Avenida NQS complica movilidad
[10:05 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Barrios Unidos, en la Av. NQS con carrera 77, sentido sur-norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026
Unidad de @TransitoBta y @BomberosBogota atienden la novedad. pic.twitter.com/BJQX9V3QxJ
8:46 a.m.: Encharcamientos en varias partes de la ciudad complican la movilidad
[08:46 p.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las lluvias de las últimas horas, se presenta encharcamiento/inundación en la localidad de Suba, en la Av. Boyacá con calle 117, sentido norte-sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026
⚠️¡Conduce con precaución por esta zona! pic.twitter.com/p1tUv22XEm
7:43 a.m.: Choque entre bus y motociclista en la avenida Ciudad de Cali
[07:43 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre bus zonal y motociclista en la Av. Cali con calle 10, sentido sur-norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026
👮 Unidad de @TransitoBta asignada.
❌ Afectación de un carril de la calzada. pic.twitter.com/eQ0fHCB8c1
7:37 a.m.: Se mantiene el alto flujo vehicular en la Autopista Norte con calle 193
[07:37 a.m.] #GestiónDelTráfico | Continúa el alto flujo vehicular en la Autonorte. Grupo guía realiza maniobras de agilización en la calle 193, sentido sur-norte, para descongestionar el corredor.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026
⚠️ Conduce con precaución atendiendo las recomendaciones del personal en vía. https://t.co/ggpnGPbS8d pic.twitter.com/HCdZIw2jtb
7:07 a.m.: Autoridades regulan tráfico por la Autopista Norte
Las autoridades de tránsito de Bogotá intentan dar fluidez al tráfico vehicular en la calle 182 con Autopista Norte, luego de que un choque entre un camión y un bus del SITP complicara la salida a la capital.
Desde antes de las 6 de la mañana la situación se complicó, debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada y que obligaron a los conductores a transitar con precaución.
#GestiónDelTrafico | Nuestros agentes Civiles apoyan la gestión del tráfico en la Autopista Norte a la altura de la calle 182, en donde se registró un siniestro múltiple en horas de la madrugada el cual ya fue atendido por unidades de @TransitoBta. pic.twitter.com/R7esv2VtOO— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026
Una vez retirados los vehículos, las autoridades pusieron en marcha acciones para dar agilidad a la situación y permitir la salida de los vehículos que van hacia Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros municipios aledaños a la capital.
6:56 a.m.: Accidente entre camión y vehículo particular frente al Portal Norte
[06:56 a.m.] #GestiónDelTrafico | Siniestro vial en la localidad de Usaquén, entre tractocamión y automovil en la autopista Norte con calle 173, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/k8oFus4mPO— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026
6:00 a.m.: Pico y placa para este jueves, 12 de marzo, en Bogotá
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/uwDAuOOq6I