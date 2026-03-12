Por segundo día consecutivo se presenta una fuerte congestión en la Autopista Norte; esta vez la congestión dificulta que los conductores salgan de la ciudad por este importante corredor vial.

Cuánto cuesta cargar un Tesla Model 3 al mes vs. echarle gasolina a un Kia K3, el carro más vendido en Colombia en 2025

10:06 a. m.: Accidente en la Avenida NQS complica movilidad

8:46 a.m.: Encharcamientos en varias partes de la ciudad complican la movilidad

7:43 a.m.: Choque entre bus y motociclista en la avenida Ciudad de Cali

7:37 a.m.: Se mantiene el alto flujo vehicular en la Autopista Norte con calle 193

7:07 a.m.: Autoridades regulan tráfico por la Autopista Norte

Las autoridades de tránsito de Bogotá intentan dar fluidez al tráfico vehicular en la calle 182 con Autopista Norte, luego de que un choque entre un camión y un bus del SITP complicara la salida a la capital.

Desde antes de las 6 de la mañana la situación se complicó, debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada y que obligaron a los conductores a transitar con precaución.

Una vez retirados los vehículos, las autoridades pusieron en marcha acciones para dar agilidad a la situación y permitir la salida de los vehículos que van hacia Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros municipios aledaños a la capital.

6:56 a.m.: Accidente entre camión y vehículo particular frente al Portal Norte

6:00 a.m.: Pico y placa para este jueves, 12 de marzo, en Bogotá