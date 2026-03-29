Política

Abelardo de la Espriella expresa su solidaridad con el pueblo antioqueño y sus líderes por los “ataques de Iván Cepeda”

El candidato presidencial aseguró que Álvaro Uribe, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón “representan un dique de contención”.

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Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 8:38 a. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló sobre la más reciente visita de Iván Cepeda a Medellín.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló sobre la más reciente visita de Iván Cepeda a Medellín. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la arremetida de Iván Cepeda este sábado.

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El candidato del Pacto Histórico dio un discurso en el parque San Antonio, de la capital antioqueña, donde recordó las acciones violentas ocurridas en Antioquia para hacer referencia a la parapolítica y al narcotráfico y vincular directamente al expresidente Uribe Vélez.

Así mismo, les envió un mensaje al alcalde de la ciudad y al gobernador, asegurando que estaban perturbados por los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo, en las que el Pacto Histórico logró una “gran votación” y no por “el honor de Antioquia y su gente”, como ellos aseguran.

“Compatriotas, al pueblo antioqueño quiero expresarle hoy mi solidaridad y rechazo absoluto frente a los ataques del heredero de Petro y de la guerrilla, Iván Cepeda, quien promueve una narrativa de odio que estigmatiza injustamente a ese gran departamento”, señaló De la Espriella.

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El aspirante a llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones en Colombia aseguró que su rival en la contienda electoral “amparado por el gobierno de Gustavo Petro”, está evadiendo debatir con él, y que por el contrario sí “insulta a un pueblo trabajador, valiente y patriota”.

De la Espriella, a través de un video, reafirmó que Antioquia “no se arrodilló ante la narcoguerrilla ni ante el crimen y que líderes como Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón y el expresidente Álvaro Uribe Vélez representan un dique de contención frente a ese nefasto proyecto político junto a un pueblo que mayoritariamente rechaza a la izquierda radical”.

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El candidato presidencial aseguró que seguirá defendiendo el legado de seguridad, inversión, propiedad privada, valores, familia y autoridad que representa el departamento de Antioquia y reiteró que solo “un liderazgo contundente, coherente, independiente y sí sin ataduras” podrá protegerlo.

“Esa necesaria defensa es más compleja por la clase de enemigo al que nos enfrentamos y solo se puede ejecutar a través de un liderazgo patriota con valor, con la fuerza de un guerrero, porque lo que viene es muy duro y se necesita estar hecho de otro material que no pueda destruir la izquierda”, dijo.

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Por eso, se comprometió a gobernar para todos los colombianos, dejando de lado las diferencias ideológicas y devolviendo “la seguridad, las oportunidades y el respeto a Antioquia y a todas las regiones de Colombia”.