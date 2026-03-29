Abelardo de la Espriella expresa su solidaridad con el pueblo antioqueño y sus líderes por los “ataques de Iván Cepeda”

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la arremetida de Iván Cepeda este sábado.

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El candidato del Pacto Histórico dio un discurso en el parque San Antonio, de la capital antioqueña, donde recordó las acciones violentas ocurridas en Antioquia para hacer referencia a la parapolítica y al narcotráfico y vincular directamente al expresidente Uribe Vélez.

Así mismo, les envió un mensaje al alcalde de la ciudad y al gobernador, asegurando que estaban perturbados por los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo, en las que el Pacto Histórico logró una “gran votación” y no por “el honor de Antioquia y su gente”, como ellos aseguran.

“Compatriotas, al pueblo antioqueño quiero expresarle hoy mi solidaridad y rechazo absoluto frente a los ataques del heredero de Petro y de la guerrilla, Iván Cepeda, quien promueve una narrativa de odio que estigmatiza injustamente a ese gran departamento”, señaló De la Espriella.

El aspirante a llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones en Colombia aseguró que su rival en la contienda electoral “amparado por el gobierno de Gustavo Petro”, está evadiendo debatir con él, y que por el contrario sí “insulta a un pueblo trabajador, valiente y patriota”.

De la Espriella, a través de un video, reafirmó que Antioquia “no se arrodilló ante la narcoguerrilla ni ante el crimen y que líderes como Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón y el expresidente Álvaro Uribe Vélez representan un dique de contención frente a ese nefasto proyecto político junto a un pueblo que mayoritariamente rechaza a la izquierda radical”.

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El candidato presidencial aseguró que seguirá defendiendo el legado de seguridad, inversión, propiedad privada, valores, familia y autoridad que representa el departamento de Antioquia y reiteró que solo “un liderazgo contundente, coherente, independiente y sí sin ataduras” podrá protegerlo.

“Esa necesaria defensa es más compleja por la clase de enemigo al que nos enfrentamos y solo se puede ejecutar a través de un liderazgo patriota con valor, con la fuerza de un guerrero, porque lo que viene es muy duro y se necesita estar hecho de otro material que no pueda destruir la izquierda”, dijo.

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Por eso, se comprometió a gobernar para todos los colombianos, dejando de lado las diferencias ideológicas y devolviendo “la seguridad, las oportunidades y el respeto a Antioquia y a todas las regiones de Colombia”.