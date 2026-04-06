Primera consecuencia para Petro por supuestas interceptaciones: Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes lo investigará

Después del polémico mensaje en el que el presidente Gustavo Petro habló de supuestas interceptaciones que podrían ser ilegales, la situación poco a poco ha ido escalando y ya se tomó la primera decisión en contra del mandatario.

Wilmar Mejía confirma interceptaciones y habla del error que cometió Petro: “Ligera imprecisión”

En la mañana de este lunes, 6 de abril, se confirmó que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes iniciará una investigación preliminar en contra del jefe de Estado por cuenta de este tema.

El caso estará a cargo de la presidenta de la Comisión, la representante Gloria Arizabaleta, quien deberá empezar a analizar lo sucedido, que ha desatado un terremoto político.

Todo inició después de que el máximo mandatario, a través de su cuenta de X, hablara del tema de los pasaportes y se refiriera a una supuesta conversación entre el candidato Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, socios fundadores de la empresa Thomas Greg & Sons.

Presidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

Según Petro, en el supuesto diálogo se refirieron a la “devolución del contrato de pasaportes a sus manos y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”.

Pese a estas graves acusaciones que hizo, el jefe de Estado no entregó ninguna prueba al respecto, por lo que los sectores políticos y sociales no dudaron en pronunciarse.

El propio Abelardo de la Espriella negó que esto fuera verdad y hasta invitó a Petro a revelar esas supuestas grabaciones, además a que instaurara la respectiva denuncia en su contra.

Abelardo de la Espriella le responde al presidente Petro por vincularlo con los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons

Sin embargo, el primer mandatario —hasta el momento— no se ha vuelto a referir al tema, aunque el equipo jurídico del candidato presidencial ya había hecho lo propio y había interpuesto una solicitud ante la Comisión de Acusación para que se investigara a la cabeza máxima del Estado colombiano por el delito de violación ilícita de comunicaciones.

Pese al silencio que ha mantenido Petro sobre el tema después de la revelación que hizo, Wilmar Mejía, exdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó que las interceptaciones sí se llevaron a cabo.

No obstante, más allá de todo lo que se ha especulado, el exfuncionario indicó que las mismas se hicieron con una orden judicial, tal y como lo ordena la ley colombiana.

Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara de Representantes.

En ese sentido, sostuvo que el presidente cometió una “imprecisión” al no aclarar esto en su publicación, aunque dejó en claro que el asunto es de inmensa “gravedad” debido a que, según él, se estaba hablando de un plan para “robarse las elecciones del 2026″.

Ahora, resta esperar para ver cómo avanza la investigación en contra del máximo mandatario en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.