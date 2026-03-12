Así votaron los colombianos fuera del país: ganó el Centro Democrático

Para estas elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó el voto de 1,25 millones de colombianos residentes en el exterior. Con el fin de garantizar su participación se instalaron puestos de votación en consulados y embajadas de 67 países, donde los ciudadanos pudieron votar entre el 2 y el 8 de marzo.

En total votaron algo más de 220.000 personas, una participación cercana al 17 % del censo electoral en el exterior, una cifra que se mantiene en línea con procesos electorales anteriores. Los resultados de esas mesas se sumaron al consolidado nacional de las elecciones legislativas para el nuevo Congreso, que ejercerá entre 2026 y 2030.

El mapa político del voto en el exterior

El comportamiento electoral mostró diferencias claras. En las elecciones legislativas, el Pacto Histórico logró una votación fuerte, especialmente en Europa y América Latina. Países como España, Francia, Alemania, Argentina y Chile registraron mayor respaldo para esa coalición en el voto al Congreso.

En contraste, en Estados Unidos y Canadá, donde se concentra una de las comunidades colombianas más grandes fuera del país, el voto se inclinó con mayor fuerza hacia partidos de centroderecha como el Centro Democrático.

“No existen indicios de fraude electoral”: observadores de la Unión Europea sobre los resultados de las elecciones del 8 de marzo

Paloma Valencia ganó en el exterior

La jornada del 8 de marzo también incluyó consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales. Entre los colombianos que sufragaron en el exterior, la Gran Consulta por Colombia fue una de las más votadas, y dentro de esa coalición la ganadora fue la senadora Paloma Valencia.

La ahora candidata logró la mayor votación de en ciudades con alta presencia de migrantes colombianos, especialmente en Estados Unidos, con resultados destacados en Miami, Nueva York y Orlando, además de buenos desempeños en Canadá y Panamá.

La curul del exterior cambió de manos

Uno de los resultados más relevantes de la jornada fue la elección del representante de la circunscripción internacional en la Cámara. La curul quedó en manos de Alejandro Murcia, del Centro Democrático, quien obtuvo 58.814 votos y se convirtió en el nuevo representante de los colombianos en el exterior para el periodo 2026-2030.

En segundo lugar quedó Carmen Ramírez Boscán, del Pacto Histórico, con 50.142 votos. Ramírez Boscán era, además, la representante en ejercicio de esa circunscripción desde el año 2022. El resultado significó un cambio político en la representación de la diáspora, pues la curul pasó del Pacto Histórico al Centro Democrático.