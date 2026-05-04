Finanzas
Cuota de administración retroactiva en Colombia: cuándo es legal y qué dice la ley vigente
Los copropietarios podrían asumir pagos adicionales por meses anteriores.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
4 de mayo de 2026 a las 11:43 a. m.
El presupuesto anual de las copropiedades permite que decisiones tomadas durante el año tengan efectos desde el inicio del periodo. Foto: Guillermo Torres
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento