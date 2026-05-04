Finanzas

Cuota de administración retroactiva en Colombia: cuándo es legal y qué dice la ley vigente

Los copropietarios podrían asumir pagos adicionales por meses anteriores.

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Redacción Semana
4 de mayo de 2026 a las 11:43 a. m.
El presupuesto anual de las copropiedades permite que decisiones tomadas durante el año tengan efectos desde el inicio del periodo.
El presupuesto anual de las copropiedades permite que decisiones tomadas durante el año tengan efectos desde el inicio del periodo. Foto: Guillermo Torres
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