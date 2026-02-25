Tokenización permite a conjuntos residenciales recibir pagos recurrentes sin almacenar datos financieros; ¿de qué trata?

La seguridad en las transacciones digitales en Colombia ha evolucionado con la masificación de la tokenización, una herramienta que permite a los residentes de unidades residenciales y conjuntos de propiedad horizontal pagar la administración sin exponer los datos reales de sus tarjetas de crédito o débito. Según Fortune Business Insights, el mercado de tokens alcanzaría una valoración de USD 3.950 millones en 2025 y llegaría a USD 12.830 millones en 2032, con una tasa de crecimiento anual del 18,3 %.

A diferencia de mecanismos tradicionales como la encriptación, en los que los datos pueden revertirse mediante llaves específicas, la tokenización elimina el manejo directo de información sensible. En Colombia, plataformas como ePayco, a través de la infraestructura de Cybersource, han implementado este modelo para facilitar pagos digitales recurrentes, como cuotas de administración, sin que los datos de las tarjetas sean almacenados o procesados por las administraciones.

De acuerdo con Visa, la adopción del servicio de tokens impulsó pagos por más de USD 3.500 millones en América Latina durante 2024 y permitió la emisión de 1.000 millones de códigos en la región. El sistema también ha contribuido a aumentar las tasas de aprobación y reducir intentos de fraude.

Juan David Rúa, CEO de ePayco, explicó que el proceso inicia cuando el usuario ingresa su información en un entorno seguro administrado por la red Visa, donde los datos son sustituidos por un código o “token”. “Este identificador no contiene información explotable y es el que se utiliza para completar la transacción. Debido a ello, los usuarios de la plataforma de pagos experimentan un proceso más ágil, confiable y transparente, pues al evitar el reingreso repetido de datos, la fricción en el pago se reduce, lo que se traduce en una mayor tasa de transacciones exitosas”, afirmó.

El directivo agregó: “La adopción de tokenización es alta en los modelos de negocio que requieren recurrencia y estabilidad, y continúa creciendo como estándar dentro del ecosistema de ePayco”.