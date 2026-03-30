Banco de Bogotá le apuesta a la banca digital: ya son más de 10 millones de productos

La transformación digital de la banca en Colombia ha alcanzado un nivel de madurez que redefine la relación entre las personas, las empresas y el sistema financiero. José Wolff, vicepresidente de Producto y Estrategia Digital del Banco de Bogotá, explica cómo la entidad está consolidando una propuesta digital que eleva la experiencia del cliente, habilita nuevas capacidades para las empresas y refuerza la confianza en los canales digitales.

¿Qué hay detrás de la apuesta del banco por unir experiencia, desarrollo empresarial y seguridad en una sola estrategia?

JOSÉ WOLFF: La banca evoluciona hacia modelos donde la capacidad de estar de manera consistente en la vida de las personas y en la operación de las empresas es determinante. Llevamos más de 155 años siendo parte de la cotidianidad de los colombianos, y esa estabilidad se traduce en la capacidad de evolucionar con confianza.

Hoy, entendemos que la relación con el cliente ocurre principalmente en entornos digitales: cerca del 90 % de nuestras transacciones son digitales, lo que confirma que la relación con el cliente ocurre principalmente en estos canales.

Esto nos ha llevado a consolidar una propuesta que articula experiencia, desarrollo empresarial y seguridad como parte de una misma evolución del negocio

¿Cómo se construye una experiencia digital que sea simple, segura y sostenible?

J.W.: Nuestro foco ha sido eliminar fricciones estructurales en la relación con el cliente. Hoy una persona puede abrir productos en minutos, mover su dinero en tiempo real y gestionar su vida financiera sin desplazamientos. Este avance se refleja en más de 10,3 millones de productos digitales abiertos, una cartera digital de 5,9 billones de pesos, depósitos digitales por 3,8 billones de pesos y una adopción en la que cerca del 60 % de nuestros clientes gestionan activamente sus servicios en canales digitales.

Actualmente, el 60 % de nuestros clientes ya han adoptado nuestros canales digitales y con la llegada de Bre-B, en 2025, procesamos 23,6 millones de transacciones por un valor de 5,4 billones de pesos, de las cuales el 95 % correspondió a operaciones realizadas con entidades diferentes al Banco de Bogotá. Dentro del sistema Bre-B tenemos el 54 % del total de llaves en el Grupo Aval.

¿Cómo se traduce esa visión en valor real para las empresas?

J.W.: En el segmento empresarial el cambio es aún más profundo: la banca deja de ser un proveedor externo para convertirse en parte de la operación. A través de APIs y soluciones digitales, hoy las empresas pueden integrar pagos, recaudos y gestión de liquidez directamente en sus sistemas, reduciendo tiempos y aumentando eficiencia.

Para 2025 las firmas de pagarés digitales permitieron realizar más de 11.650 desembolsos por un valor superior a 2,2 billones de pesos. Asimismo, fortalecimos procesos como el crédito empresarial, reduciendo los tiempos de aprobación de días a minutos. En este frente, durante 2025 se registraron aprobaciones por 71.569 millones de pesos, con desembolsos efectivos por 34.300 millones de pesos.

Además, soluciones como ‘Cupoágil’ han facilitado más de 4,8 billones de pesos en liquidez para empresas, mientras que nuestras APIs permiten integrar servicios financieros directamente en sus sistemas, fortaleciendo la gestión de pagos, recaudos y el flujo de caja.

Paralelamente, para el segmento Pyme ampliamos el acceso a la Banca Móvil, permitiendo que estas empresas operen de forma más autónoma y segura a través de canales digitales más intuitivos, simples y ágiles. Esta iniciativa facilitó la vinculación de 3.672 nuevos clientes, quienes realizaron más de 58.000 transacciones monetarias por montos superiores a 205.000 millones de pesos.

En este contexto, ¿cómo abordan los retos de ciberseguridad?

J.W.: A medida que aumentan las transacciones y la interacción digital también crece la exposición al riesgo, por lo que fortalecemos de manera permanente nuestras capacidades de ciberseguridad. Contamos con mecanismos avanzados de autenticación, como biometría facial, que nos han permitido alcanzar tasas de validación de identidad superiores al 72 %. Al mismo tiempo, mantenemos indicadores de fraude inferiores al 0,01 % en colocaciones digitales, lo que refleja una operación digital robusta y segura.

¿Qué rol está jugando la inteligencia artificial en esta evolución?

J.W.: La inteligencia artificial está permitiendo escalar la operación manteniendo una experiencia cercana. En la gestión de PQRS, implementamos soluciones basadas en IA que permitieron gestionar más de 280.000 solicitudes en 2025, con niveles de satisfacción superiores al 80 %.

En cobranza, estas capacidades facilitan que los clientes regularicen sus obligaciones de manera más ágil y autónoma, lo que permitió la recuperación de 47.000 millones de pesos en provisiones.

¿Qué viene ahora para el Banco de Bogotá en la evolución de la banca digital?

J.W.: Trabajamos en una banca cada vez más integrada, escalable y alineada con las necesidades de los clientes. El objetivo es integrar soluciones financieras que faciliten las transacciones, la gestión de pagos, el acceso al crédito y la administración del flujo de caja en un mismo entorno digital.

De manera puntual, estamos consolidando un modelo de banca empresarial cada vez más integrado, a través de un ecosistema de soluciones sobre Bre-B que permitirá a las empresas gestionar en tiempo real su flujo financiero: recaudos, pagos y administración de liquidez.

Este desarrollo, que adelantamos de la mano de GOU Payments, estará disponible para todos nuestros clientes empresariales e incluirá funcionalidades como la integración de facturación masiva con QR únicos de pago y pagos inmediatos de nómina con Bre-B, entre otros.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco de Bogotá.