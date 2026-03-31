La banca del futuro: los clientes están en el centro

En los últimos años, Colombia ha avanzado de manera considerable en la digitalización de su sistema financiero, gracias al trabajo que adelantan tanto fintech como entidades financieras tradicionales para impulsar el acceso a través de soluciones tecnológicas.

“La digitalización de los servicios financieros ha llegado para transformar el sistema”, recalcó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, quien señala que para los actores tradicionales ha sido un proceso de adaptación y transformación, pero también de reconocer “las ventajas de las asociaciones y escenarios de colaboración con entidades novedosas como las fintech”.

Lo cierto es que los neobancos han liderado un trabajo importante en materia de inclusión. Hoy, atienden a más de 16,5 millones de colombianos, que representan el 10,8 por ciento del total de clientes. Esta cifra ha crecido en casi 80 por ciento desde 2024, cuando se reportaban solo 9,1 millones de usuarios.

“La gran expansión de la banca digital y las billeteras virtuales es un fenómeno que empezó en la pandemia cuando se necesitaba hacer la dispersión de los subsidios que creó el Gobierno. Desde ahí la inclusión financiera ha estado siempre y el crecimiento de las opciones digitales ha sido exponencial”, afirmó Mario Chaves, experto en finanzas e influenciador digital.

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Su principal ventaja, añadió, ha sido la experiencia. “Son muy fáciles de usar. Permiten manejar la plata en cualquier lugar y con algo tan sencillo como un teléfono celular, un dispositivo presente en todas las familias colombianas”, mencionó resaltando otros beneficios como el ahorro de tiempo y el acceso a tasas de interés más atractivas.

“A pesar de que hay escenarios de competencia directa, las fintech y entidades financieras tradicionales han encontrado escenarios de colaboración que les han permitido llegar a nuevos segmentos del mercado, y atender de manera más eficiente a estos clientes”, puntualizó.

El cliente en el centro

Los expertos coinciden en que el éxito de empresas como Lulo Bank, Nu, RappiPay o Bold responde a haber puesto al consumidor en el centro, facilitando cualquier proceso de manera transparente y eficiente, y garantizando tasas de rentabilidad altas.

“El crecimiento de los neobancos en el mercado de depósitos se relaciona con la apuesta clara que han tenido frente al ofrecimiento de rentabilidad en productos olvidados por los bancos tradicionales”, indicó Santos, quien añadió que “la mayoría de los colombianos estábamos acostumbrados a no recibir ningún tipo de beneficio por nuestras cuentas de depósito o ahorro, lo cual ha cambiado”.

En Colombia, Nu es un caso de éxito. Marcela Torres, gerente general del banco en Colombia, señaló que hoy cuentan con clientes en el ciento por ciento de los departamentos y más del 95 por ciento de los municipios del país, alcanzando así los 4 millones de clientes.

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Torres explicó que ese salto hacia la banca digital está siendo impulsado, especialmente, por tres factores: cansancio con el modelo tradicional, búsqueda de rentabilidad y transparencia y experiencias digitales simples y más seguras.

“Hoy el consumidor tiene diversas opciones que se acomodan a sus necesidades y, sobre todo, le entregan valor a través de un portafolio de productos muy completo y robusto; además, la gente ya no quiere gastar tiempo en papeleo ni desplazamientos, por lo que modelos ciento por ciento digitales permiten abrir, manejar y usar productos desde el celular, con lenguaje simple y atención humana constante, además de brindar estabilidad y seguridad”, destacó Torres.

América Latina en perspectiva

En América Latina, Brasil y México son los mercados más relevantes en este segmento, aunque ambos representan diferentes escenarios. Por un lado, Brasil se ha configurado como un referente de transformación del sistema con políticas decididas impulsadas por el regulador; mientras que en México el mercado se ha movido más por su cercanía con Estados Unidos y su relevancia económica, explicó Santos.

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“Colombia ha logrado consolidarse como un mercado atractivo para nuevas compañías como Revolut, Stori o Plata. Estos tres bancos digitales han anunciado su llegada al país y podemos esperar que inicien operaciones pronto; sin embargo, consideramos que aún debemos ser más ambiciosos como Brasil para eliminar diferentes fricciones existentes en el mercado y que contribuyan a seguir impulsando la entrada de nuevos actores al mercado para desconcentrarlo”, señalaron desde Colombia Fintech.

De igual manera, es clave evaluar cuáles son las fricciones asociadas a la digitalización de los servicios financieros. Por ejemplo, desde el gremio han reiterado la importancia de destrabar el pago de impuestos a través de neobancos, o la necesidad de tener un debate profundo sobre las fricciones que introducen las cargas tributarias como las retenciones y el 4x1.000.

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