Estas son las icónicas marcas vendidas por Unilever, que operan en Colombia y Ecuador, a poderosa firma peruana

Mientras los ojos siguen puestos en las tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, una multinacional vendió un portafolio de icónicas y tradicionales marcas que operan en los dos países a un gigante empresarial peruano, con presencia regional.

A principios de la década pasada, se dio el proceso de compra por parte de Unilever de la línea de detergentes Fab, Lavomatic y Vel, de Colgate-Palmolive. Foto: Dinero.com

Unilever anunció la firma de un acuerdo para vender su negocio de productos para el cuidado del hogar en Colombia y Ecuador a la peruana Alicorp. La transacción incluye una cartera de marcas locales consolidadas y tradicionales en esos dos países, como Fab, 3D, Aromatel y Deja. También contempla las operaciones relacionadas en Ecuador, como parte del alcance regional de la transacción.

Esta decisión forma parte del proceso de Unilever para enfocar su portafolio en áreas donde la compañía cuenta con mayores ventajas competitivas y potencial de creación de valor a largo plazo, mientras que Alicorp continúa fortaleciendo su presencia regional en la categoría de cuidado del hogar.

En ese sentido, Reginaldo Ecclissato, presidente de Unilever Markets, señaló: “Estas marcas tienen una larga trayectoria y desempeñan un papel importante en la vida diaria de los consumidores en Colombia y Ecuador. Si bien esta fue una decisión meditada, se alinea con nuestra ambición de optimizar nuestra cartera y centrarnos en las categorías donde podemos liderar, innovar y crecer de forma sostenible. Alicorp es un actor regional respetado con sólidas capacidades en el sector del cuidado del hogar, y confiamos en que, bajo su gestión, estas marcas y operaciones seguirán prosperando”.

De acuerdo con la información de Unilever, las transacciones están sujetas a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales. Además, los términos financieros de los acuerdos no se han revelado.

Alicorp busca consolidarse en el segmento de cuidado del hogar con la adquisición de estas marcas de detergentes de Unilever. Foto: Getty Images

Por su parte, Renato Banhara, gerente general de Unilever para la región Andina, afirmó: “Estas marcas han acompañado a los hogares colombianos durante décadas y ocupan un lugar especial en su vida cotidiana. Esta decisión se tomó con cuidado y está alineada con nuestro objetivo global de mantener un portafolio más enfocado y competitivo. Alicorp es un referente regional en cuidado del hogar, y confiamos plenamente en que, bajo su liderazgo, estas marcas seguirán creciendo y conectando con los consumidores”.

En la transacción participó la banca de inversión Inverlink, que apoyó a Unilever en la operación. Enrique Vargas, socio y líder del Grupo de Bienes de Consumo & Retail de Inverlink, destacó a Unilever por estas operaciones de desinversión, “que reflejan su estrategia continua de desprenderse de activos no estratégicos y reforzar su enfoque en su portafolio principal de Power Brands”.

Vargas agregó que estas transacciones también representan un paso significativo en la expansión regional de Alicorp, “fortaleciendo su presencia en Colombia y Ecuador mediante la adquisición de marcas líderes en Home Care. Nos enorgullece haber acompañado a Unilever a lo largo de este proceso y haber contribuido al exitoso cierre de estas transacciones”, señaló.

Alicorp es una firma que se mueve en tres frentes de negocio: consumo masivo, con productos de alimentos, cuidado personal y cuidado del hogar, con marcas como Primor, Mirasol y Capri; en soluciones con negocios B2B, y atiende el negocio de acuicultura con soluciones para los productores de peces y camarones. Cuenta con operaciones comerciales en siete países de Latinoamérica desde donde exporta a diversos mercados y más de 150 marcas propias.

Unilever llegó a Colombia en 1948, y se consolidó a través de adquisiciones de empresas locales clave como Fruco y Varela, estableciendo un gran hub industrial en el Valle del Cauca. Con más de 60 años de operación, la multinacional anglo-holandesa se ha posicionado como líder en alimentos, cuidado personal y del hogar, y en su portafolio se destacan marcas icónicas como Fruco, Maizena, Dove y Rexona. Además, tiene dos plantas de producción que exportan a la región.

Además, a principios de la década pasada, Unilever le compró a Colgate-Palmolive su negocio de detergentes en Colombia que incluyó entre las marcas Fab, Vel y Lavomatic, en una operación que superó en su momento los 200 millones de dólares.

En 2024, la cifra pública más reciente, Unilever Andina tuvo ingresos cercanos a los 2 billones de pesos, en el lugar 137 entre las 500 empresas más grandes del país, según Dinero.