SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Los usuarios de Bancolombia, uno de los bancos más importantes del país y actualmente el que tiene el mayor número de usuarios, vivieron un verdadero viacrucis durante el pasado domingo 22 y lunes 23 de febrero, tras la caída en su plataforma de manera total y que se extendió luego de un mantenimiento programado.

Hasta hace poco más de 24 horas, la plataforma volvió a estar activa. Sin embargo, durante el tiempo de interrupción los usuarios no podían transferir dinero, ni acceder a los productos como bolsillos o tarjetas débito.

Bancolombia registró problemas durante el fin de semana. Foto: Nequi / Bancolombia / Canva / Fondo generado con IA

Recientemente, la Superintendencia Financiera se pronunció tras la situación. El superintendente César Ferrari le dijo a El Colombiano que ya iniciaron las investigaciones de oficio frente a las fallas del banco. Aseguró que se generaron cerca de 7.000 quejas de los usuarios en dos días. El 20 % fue por los canales de atención del banco.

Precisó que el banco argumentó la falla asegurando que el incidente se dio luego de que se hiciera un proceso de mantenimiento. Esto porque la entidad estaba realizando una migración de una plataforma tecnológica a otra. El proceso estaba dándose con normalidad hasta que se apagó la plataforma remitente. Esto ocasionó una interrupción en los servicios.

Esto dijo el superfinanciero sobre la situación del banco. Foto: Cortesía Bancolombia

El directivo del organismo regulador aseguró que aunque en la mañana del pasado 24 de febrero se comprobó el funcionamiento de la plataforma y también de pagos PSE, aún podrían persistir casos puntuales de fallas.

Respecto a la razón por la cual el banco presenta fallas de manera recurrente, es por el tamaño y la evolución tecnológica que ha sufrido la entidad, pues al añadir y expandir la operación para más clientes, se han presentado inconvenientes.

En ocasiones optan por soluciones más rápidas y de corto plazo, lo que no llega a solucionar de plano los problemas estructurales del banco.

César Ferrari, superintendente financiero, se refirió a la situación de Bancolombia. Foto: Montaje: fotos GUILLERMO TORRES REINA- Semana / Getty