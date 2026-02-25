Economía

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Fueron miles los usuarios afectados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 2:31 p. m.
César Ferrari, superintendente financiero, se refirió a la situación de Bancolombia.
César Ferrari, superintendente financiero, se refirió a la situación de Bancolombia. Foto: Asobancaria

Los usuarios de Bancolombia, uno de los bancos más importantes del país y actualmente el que tiene el mayor número de usuarios, vivieron un verdadero viacrucis durante el pasado domingo 22 y lunes 23 de febrero, tras la caída en su plataforma de manera total y que se extendió luego de un mantenimiento programado.

Hasta hace poco más de 24 horas, la plataforma volvió a estar activa. Sin embargo, durante el tiempo de interrupción los usuarios no podían transferir dinero, ni acceder a los productos como bolsillos o tarjetas débito.

La desvinculación total de Bancolombia se hará efectiva en 2026, cuando Nequi opere completamente por su cuenta.
Bancolombia registró problemas durante el fin de semana. Foto: Nequi / Bancolombia / Canva / Fondo generado con IA

Recientemente, la Superintendencia Financiera se pronunció tras la situación. El superintendente César Ferrari le dijo a El Colombiano que ya iniciaron las investigaciones de oficio frente a las fallas del banco. Aseguró que se generaron cerca de 7.000 quejas de los usuarios en dos días. El 20 % fue por los canales de atención del banco.

Peligro en El Dorado: avión de Latam interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea en la trayectoria

Precisó que el banco argumentó la falla asegurando que el incidente se dio luego de que se hiciera un proceso de mantenimiento. Esto porque la entidad estaba realizando una migración de una plataforma tecnológica a otra. El proceso estaba dándose con normalidad hasta que se apagó la plataforma remitente. Esto ocasionó una interrupción en los servicios.

Macroeconomía

Borrador de decreto de MinTrabajo: 5 riesgos que tiene la norma sobre $25 billones del ahorro pensional que pasarán a Colpensiones

Macroeconomía

Dólar cerró a la baja en Colombia: precio que registró al cierre de este 25 de febrero

Empresas

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Macroeconomía

Monómeros, empresa colombovenezolana de interés para el gobierno, tiene 4 meses para presentar plan de pago a acreedores

Macroeconomía

Dólar abrió a la baja en Colombia: registra poco movimiento este 25 de febrero

Macroeconomía

MinHacienda oficializa decreto de nuevo impuesto al patrimonio: esto es lo que establece para empresas

Macroeconomía

Del Presupuesto 2025 se gastaron $2,7 billones en esquemas de protección personal. Así fue la ejecución de la plata pública

Ahorro e inversión

Invierta en CDT en febrero: estos son los bancos que ofrecen las mejores tasas, según la Superfinanciera

Nación

En mesa técnica, Gobierno destapa argumentos para repatriar parte de la inversión de fondos privados. ¿Qué dicen las AFP?

Cápsulas

Para diciembre volvió a subir la tasa de usura. El ajuste coincide con uno de los meses de más consumo al debe

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
Esto dijo el superfinanciero sobre la situación del banco. Foto: Cortesía Bancolombia

El directivo del organismo regulador aseguró que aunque en la mañana del pasado 24 de febrero se comprobó el funcionamiento de la plataforma y también de pagos PSE, aún podrían persistir casos puntuales de fallas.

Respecto a la razón por la cual el banco presenta fallas de manera recurrente, es por el tamaño y la evolución tecnológica que ha sufrido la entidad, pues al añadir y expandir la operación para más clientes, se han presentado inconvenientes.

Lulo Bank marca un hito en el crédito digital al emitir el primer pagaré electrónico como neobanco

En ocasiones optan por soluciones más rápidas y de corto plazo, lo que no llega a solucionar de plano los problemas estructurales del banco.

Bancolombia ofrece compra de cartera desde la tarjeta de crédito
César Ferrari, superintendente financiero, se refirió a la situación de Bancolombia. Foto: Montaje: fotos GUILLERMO TORRES REINA- Semana / Getty

Más de Macroeconomía

Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda

Borrador de decreto de MinTrabajo: 5 riesgos que tiene la norma sobre $25 billones del ahorro pensional que pasarán a Colpensiones

Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.

Dólar cerró a la baja en Colombia: precio que registró al cierre de este 25 de febrero

Grupo Éxito busca personal para ganar sueldos de hasta $7 millones.

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Desde Monómeros anunciaron que retomaran actividades.

Monómeros, empresa colombovenezolana de interés para el gobierno, tiene 4 meses para presentar plan de pago a acreedores

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar abrió a la baja en Colombia: registra poco movimiento este 25 de febrero

Germán Ávila, ministro de Hacienda

MinHacienda oficializa decreto de nuevo impuesto al patrimonio: esto es lo que establece para empresas

Eddy Shirley Herreño Mosquera, Subdirectora de Análisis y Consolidación Presupuestal del Ministerio de Hacienda

Del Presupuesto 2025 se gastaron $2,7 billones en esquemas de protección personal. Así fue la ejecución de la plata pública

Esto fue lo que dijo Asofondos.

Asofondos reaccionó tras decreto para girar 25 billones de las AFP a Colpensiones: “Agrava la sostenibilidad de la reforma”

La reforma pensional de Petro sigue viva en el Senado

Gobierno Petro busca trasladarle a Colpensiones más de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados. Este es el proyecto

Noticias Destacadas