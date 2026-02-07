Finanzas

Invierta en CDT en febrero: estos son los bancos que ofrecen las mejores tasas, según la Superfinanciera

Este es el listado de entidades que dan las mejores rentabilidades a 90, 180 y 360 días.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 9:05 p. m.
Las entidades financieras con los CDTs más rentables para el mes de febrero del 2026.
Las entidades financieras con los CDTs más rentables para el mes de febrero del 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Ahorro e inversión

Las opciones de ahorro más rentables en CDTs para el mes de julio de 2023.

Invierta en CDT en febrero: estos son los bancos que ofrecen las mejores tasas, según la Superfinanciera

Interior de una tienda D1

Influenciador comparó precios de D1 en Bogotá y San Andrés: se llevó buena sorpresa

El presupuesto del 2026 en Colombia se mantiene en $556 billones. Foto: 123RF

Cinco cosas para hacer con la prima de diciembre y que traen buen beneficio: evite gastarla

Los gastos hormiga pueden quebrar a las familias sino se controlan. Foto: 123RF / El País

Créditos de vivienda en Colombia: los bancos revelan hasta qué edad se pueden solicitar

Hay 105 comités inscritos ante la Registraduría para las elecciones del 2026. Muchos están en proceso de recolección

Reforma laboral 2025: ¿Cuántas veces se podrán renovar contratos a término fijo?

El robo de cuentas bancarias radica en una contraseña poco segura.

Cuentas bancarias que no se pueden embargar en Colombia, según la Superintendencia Financiera. ¿Tiene alguna?

Dos mujeres miran desde una ventana en un complejo de apartamentos - Foto de referencia

Feria de Vivienda para mujeres: cómo inscribirse y a quiénes beneficia

En la vida hay momentos en los que es necesario parar, mirar afuera para ver tus propios resultados, tus relaciones y sobre todo de tus intenciones, hacerlo con honestidad y valentía.

El 93% de los colombianos rompe su relación de pareja por plata: ojo con las finanzas en el hogar

Estas son las tasas a 30, 90, 180, 360 días y más.

Lo que paga un CDT en bancos colombianos por ahorrar un millón de pesos al mes: tasas en septiembre

Teletrabajo

Conozca las últimas vacantes laborales en el país. Aplique 100% virtual

Noticias Destacadas