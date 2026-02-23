Empresas

Bancolombia se pronunció tras fallas en sus servicios bancarios: usuarios desesperados

La entidad se refirió a la situación que vivieron los usuarios este fin de semana.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 6:50 a. m.
Bancolombia y Nequi registraron fallas durante todo el fin de semana.
Este fin de semana, miles de usuarios a través de redes sociales aseguraron que los servicios de Bancolombia y de la billetera virtual Nequi presentaban intermitencias y fallas recurrentes. Aseguraron problemas con las transacciones a otros bancos y también con los bolsillos de la plataforma en donde se guardan distintos montos de dinero.

Es importante recordar que el banco había anunciado que haría un mantenimiento a su aplicación y también a Nequi entre las 10:30 de la mañana del sábado 21 de febrero y las 3:30 a.m. del domingo 22 de febrero. Pese a ello, las fallas tras el mantenimiento se extendieron durante todo el día y la tarde del domingo.

La plataforma Downdetector, que muestra cuáles son las fallas de distintas plataformas en el mundo, indicó que los usuarios afectados estaban en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Tras varios comentarios en redes sociales, el banco salió a aclarar el estado del dinero de los bolsillos de usuarios, dado que era un tema que generaba preocupación.

“Tu plata está segura; en este momento el saldo total que visualizas es la suma de tu disponible más los bolsillos“, indicó la entidad.

La última actualización que hizo el banco respecto a sus servicios se dio a las 10 de la noche del domingo, asegurando que durante la noche seguirían trabajando para dar con la solución.

Aseguraron además que son varias las opciones disponibles pese a las fallas, entre las que se encuentra la app Mi Bancolombia, además de la transferencia a cuentas Bancolombia inscritas o no inscritas.

También puede pagar en comercios con sus tarjetas débito y crédito, además de sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales.

Bancolombia y Nequi registraron fallas durante todo el fin de semana.
El banco finalmente aseguró que seguirá informando a través de sus canales oficiales los avances en medio de la situación que preocupa a miles por su dinero en cuentas. Sin embargo, en todo momento aseguraron que estos montos se encontraban seguros.

