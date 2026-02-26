Dian y MinAmbiente anuncian reglas para importación de plásticos de un solo uso: esta es la directriz

El Ministerio de Ambiente, junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció este jueves los lineamientos ambientales que aclaran la aplicación del impuesto nacional a los productos plásticos de un solo uso importados, que son generalmente utilizados para envasar, empacar o embalar bienes.

“Estos lineamientos se emiten tras la expedición de la Resolución 0005 de 2026 por parte de la DIAN y en el marco de lo establecido en la Ley 2232 de 2022, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y criterios técnicos claros a los importadores frente a las exclusiones y requisitos ambientales contemplados en la norma”, precisó la entidad.

Estas son las directrices para la importación de estos productos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dicho documento reúne el marco normativo vigente, además de las definiciones técnicas de envase, empaque y embalaje, además del concepto de plástico de un solo uso y detalle de las exclusiones establecidas por la ley. También orienta sobre documentación que deben conservar importadores para sustentar la aplicación de las exclusiones.

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Por su parte, el Ministerio de Ambiente indica que su competencia en esta normativa se limita a la emisión de conceptos y orientaciones en materia ambiental. La Dian se encargará directamente de aspectos tributarios, como la declaración, liquidación, fiscalización y pago del impuesto nacional.

Estas son las directrices para la importación de estos productos.

“Con la expedición de estos lineamientos, reafirmamos nuestro compromiso con brindar seguridad jurídica y claridad procedimental a los importadores; la articulación entre el Ministerio de Ambiente y la DIAN permite que la aplicación del impuesto a los plásticos de un solo uso se realice con criterios técnicos sólidos, garantizando un cumplimiento transparente y alineado con la normativa vigente”, comentó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la DIAN.

Asofondos reaccionó tras decreto para girar 25 billones de las AFP a Colpensiones: “Agrava la sostenibilidad de la reforma”

El Gobierno aseguró que con la articulación de las dos entidades, se busca facilitar el cumplimiento normativo, para brindar seguridad jurídica a los importadores y fortalecer la implementación de las medidas orientadas a la reducción del impacto ambiental generado por los plásticos de un solo uso.