Dian y MinAmbiente anuncian reglas para importación de plásticos de un solo uso: esta es la directriz

El Ministerio de Ambiente, junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció este jueves los lineamientos ambientales que aclaran la aplicación del impuesto nacional a los productos plásticos de un solo uso importados, que son generalmente utilizados para envasar, empacar o embalar bienes.
“Estos lineamientos se emiten tras la expedición de la Resolución 0005 de 2026 por parte de la DIAN y en el marco de lo establecido en la Ley 2232 de 2022, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y criterios técnicos claros a los importadores frente a las exclusiones y requisitos ambientales contemplados en la norma”, precisó la entidad.
Dicho documento reúne el marco normativo vigente, además de las definiciones técnicas de envase, empaque y embalaje, además del concepto de plástico de un solo uso y detalle de las exclusiones establecidas por la ley. También orienta sobre documentación que deben conservar importadores para sustentar la aplicación de las exclusiones.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente indica que su competencia en esta normativa se limita a la emisión de conceptos y orientaciones en materia ambiental. La Dian se encargará directamente de aspectos tributarios, como la declaración, liquidación, fiscalización y pago del impuesto nacional.
“Con la expedición de estos lineamientos, reafirmamos nuestro compromiso con brindar seguridad jurídica y claridad procedimental a los importadores; la articulación entre el Ministerio de Ambiente y la DIAN permite que la aplicación del impuesto a los plásticos de un solo uso se realice con criterios técnicos sólidos, garantizando un cumplimiento transparente y alineado con la normativa vigente”, comentó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la DIAN.
El Gobierno aseguró que con la articulación de las dos entidades, se busca facilitar el cumplimiento normativo, para brindar seguridad jurídica a los importadores y fortalecer la implementación de las medidas orientadas a la reducción del impacto ambiental generado por los plásticos de un solo uso.