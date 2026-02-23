Bancolombia anuncia que sus servicios digitales y físicos estarán fuera de servicio

Bancolombia, una de las entidades con mayor número de usuarios en el país, ha presentado fallas en sus servicios tras una serie de actualizaciones que realizó a lo largo del fin de semana.

Hace pocos minutos, por medio de sus redes sociales, la entidad anunció que a partir de las 7:30 p. m. sus servicios digitales y físicos estarían fuera de servicio.

👉 Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles.



“Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando", señaló Bancolombia.

Por medio de esta nueva acción, el banco espera poder restablecer sus funciones y brindar los servicios habituales a los miles de usuarios que, por medio de sus canales físicos y digitales, realizan operaciones comerciales.

Bancolombia busca solucionar las fallas presentadas a lo largo del día. Foto: Cortesía Bancolombia

¿Qué dice Bancolombia sobre los fallos presentados?

La entidad destacó, por medio de sus redes sociales, que los fallos se han presentado tras los mantenimientos programados, en los cuales se identificó una serie de fallas en los componentes de IBM que dan soporte a la operación de la entidad bancaria.

“Tras el mantenimiento programado para la madrugada del domingo 22 de febrero, identificamos fallas en algunos componentes de IBM que dan soporte a nuestra operación. Desde ese momento, los equipos técnicos de ambas compañías vienen trabajando de manera conjunta para restablecer completamente los servicios afectados. Sabemos que esta contingencia genera molestias y frustración y, por eso, queremos ser transparentes: seguimos avanzando, pero todavía no estamos en condiciones de confirmar la normalización total de nuestros canales”, señaló Bancolombia.

A lo largo del día, el banco ha indicado que seguirá comunicando los avances de la situación mediante sus canales oficiales, en medio de un escenario que mantiene en alerta a miles de personas por el dinero depositado en sus cuentas. Sin embargo, recalcó en todo momento que dichos recursos están seguros.

Recomendaciones ante la suspensión del servicio

No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.

Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Bancolombia

Programar pagos o transacciones por medio de otras entidades con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.

No compartir sus datos con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.

Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.