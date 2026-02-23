Economía

Bancolombia anuncia que sus servicios digitales y físicos estarán fuera de servicio

A lo largo del día se han presentado fallos en los servicios de la entidad bancaria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

23 de febrero de 2026, 7:34 p. m.
Bancolombia.
Bancolombia. Foto: Foto SEMANA

Bancolombia, una de las entidades con mayor número de usuarios en el país, ha presentado fallas en sus servicios tras una serie de actualizaciones que realizó a lo largo del fin de semana.

Hace pocos minutos, por medio de sus redes sociales, la entidad anunció que a partir de las 7:30 p. m. sus servicios digitales y físicos estarían fuera de servicio.

“Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando", señaló Bancolombia.

Por medio de esta nueva acción, el banco espera poder restablecer sus funciones y brindar los servicios habituales a los miles de usuarios que, por medio de sus canales físicos y digitales, realizan operaciones comerciales.

Macroeconomía

Resultados de la cumbre entre Gobierno Petro y los banqueros, ¿inversión forzosa va o no va? Esto dice presidente de Asobancaria

Macroeconomía

Alza del salario mínimo aprieta a trabajadores independientes, mientras que solo 4 % de las empresas subirá sueldos más de 10 %

Macroeconomía

El seguro gana terreno en Colombia en medio de un año de riesgos

Macroeconomía

Precio del euro: así se compra y vende la divisa en las casas de cambio

Macroeconomía

El mercado estaría cansado de los aranceles de Trump, dicen algunos analistas. Anuncios ya no producen tanto efecto

Macroeconomía

Dólar revierte la tendencia y adopta un comportamiento bajista: precio oficial del 23 de febrero

Macroeconomía

Revelan nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica; este es el puesto que ocupó Carlos Fernando Galán

Banca y Bolsa

Bancolombia da nuevo parte sobre la disponibilidad de los servicios y canales de atención en medio de las fallas presentadas

Empresas

Bancolombia se pronunció tras fallas en sus servicios bancarios: usuarios desesperados

Empresas

Bancolombia se pronuncia tras grave denuncia de usuaria, quien asegura supuesto retiro no autorizado de 600 millones de su cuenta

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
Bancolombia busca solucionar las fallas presentadas a lo largo del día. Foto: Cortesía Bancolombia

¿Qué dice Bancolombia sobre los fallos presentados?

La entidad destacó, por medio de sus redes sociales, que los fallos se han presentado tras los mantenimientos programados, en los cuales se identificó una serie de fallas en los componentes de IBM que dan soporte a la operación de la entidad bancaria.

Nequi se independiza de Bancolombia: lo que sucederá con los usuarios a partir de este momento

“Tras el mantenimiento programado para la madrugada del domingo 22 de febrero, identificamos fallas en algunos componentes de IBM que dan soporte a nuestra operación. Desde ese momento, los equipos técnicos de ambas compañías vienen trabajando de manera conjunta para restablecer completamente los servicios afectados. Sabemos que esta contingencia genera molestias y frustración y, por eso, queremos ser transparentes: seguimos avanzando, pero todavía no estamos en condiciones de confirmar la normalización total de nuestros canales”, señaló Bancolombia.

A lo largo del día, el banco ha indicado que seguirá comunicando los avances de la situación mediante sus canales oficiales, en medio de un escenario que mantiene en alerta a miles de personas por el dinero depositado en sus cuentas. Sin embargo, recalcó en todo momento que dichos recursos están seguros.

Bancolombia se pronunció tras fallas en sus servicios bancarios: usuarios desesperados

Recomendaciones ante la suspensión del servicio

  • No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.
  • Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Bancolombia
  • Programar pagos o transacciones por medio de otras entidades con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.
  • No compartir sus datos con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.
  • Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.

Más de Macroeconomía

Cumbre de banqueros con el Ministerio de Hacienda

Resultados de la cumbre entre Gobierno Petro y los banqueros, ¿inversión forzosa va o no va? Esto dice presidente de Asobancaria

Bankruptcy concept, isometric suffering businessman sitting under collapsed pile of gold coins

Alza del salario mínimo aprieta a trabajadores independientes, mientras que solo 4 % de las empresas subirá sueldos más de 10 %

El cambio en la demografía es una de las variantes para que las familias opten por tomar un seguro de vida.

El seguro gana terreno en Colombia en medio de un año de riesgos

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Precio del euro: así se compra y vende la divisa en las casas de cambio

Trump reactiva aranceles y desata represalias comerciales de China, Canadá y México

El mercado estaría cansado de los aranceles de Trump, dicen algunos analistas. Anuncios ya no producen tanto efecto

Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.

Dólar revierte la tendencia y adopta un comportamiento bajista: precio oficial del 23 de febrero

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

Revelan nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica; este es el puesto que ocupó Carlos Fernando Galán

Los propietarios de una vivienda en arriendo, pueden tener problemas con inquilinos abusivos que no pagan.

Arrendar en Colombia ya no es solo pagar el canon: estos son los nuevos cobros permitidos

Banco de la República

Banco de la República girará al Gobierno más de 13 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria: esta es la razón

Noticias Destacadas