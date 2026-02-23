Bancolombia da nuevo parte sobre la disponibilidad de los servicios y canales de atención en medio de las fallas presentadas

Desde la tarde del domingo 22 de febrero de 2026, los usuarios de los servicios de Bancolombia han señalado una serie de fallos al momento de realizar las operaciones comerciales, ya sea por la ‘app’ de la entidad financiera o de las entidades aliadas.

“Tras el mantenimiento programado para la madrugada del domingo 22 de febrero, identificamos fallas en algunos componentes de IBM que dan soporte a nuestra operación. Desde ese momento, los equipos técnicos de ambas compañías vienen trabajando de manera conjunta para restablecer completamente los servicios afectados. Sabemos que esta contingencia genera molestias y frustración y, por eso, queremos ser transparentes: seguimos avanzando, pero todavía no estamos en condiciones de confirmar la normalización total de nuestros canales”, señaló Bancolombia.

Mantenerte informado es nuestra prioridad.



Tenemos opciones disponibles para ti mientras solucionamos:



Desde Mi Bancolombia



Transferir a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas.



Consultar cuentas, saldos y movimientos.

El saldo total incluye lo que tienen en los… — Bancolombia (@Bancolombia) February 23, 2026

Hay que destacar que, ante la pregunta de los usuarios de redes sociales sobre la seguridad de su dinero, la entidad confirmó que el mismo está a salvo y bajo las medidas de seguridad con las que se cuenta habitualmente.

Con el objetivo de poder brindar diversas opciones a los usuarios, la entidad actualizó la información sobre las alternativas y canales que pueden utilizar las personas hasta el momento que se retome la operación convencional.

Bancolombia explica qué produjo la caída de sus servicios Foto: Foto SEMANA

Canales y alternativas disponibles en la ‘app Mi Bancolombia’ están disponibles para:

Transferencias a cuentas Bancolombia inscritas hasta $30.000.000 y no inscritas hasta $3.000.000.

Consulta de cuentas, saldos y movimientos.

Ojo: el saldo total incluye los recursos disponibles en Bolsillos. En sucursales físicas:

Retiros de cuentas de ahorro y corriente.

Pago de cheques por ventanilla y cheques de gerencia.

Consignaciones en cheque y efectivo.

Pago de intereses y cancelaciones de CDT. Otras alternativas disponibles.

Pagos en comercios con tarjetas de débito y crédito.

Retiros de efectivo en cajeros automáticos y corresponsales.

“Reiteramos que la seguridad de la información y de los recursos de nuestros clientes se ha mantenido protegida en todo momento. La falla se presenta debido a un componente que no funcionó de forma adecuada. Seguiremos informando oportunamente sobre la evolución de esta situación y el restablecimiento total de los servicios, y agradecemos la comprensión de nuestros clientes mientras avanzamos en la solución definitiva”, destacó Bancolombia.

Bancolombia se pronuncia tras grave denuncia de usuaria, quien asegura supuesto retiro no autorizado de 600 millones de su cuenta

Por último, el banco aseguró que continuará informando sobre los avances de la situación a través de sus canales oficiales, en un contexto que mantiene preocupadas a miles de personas por el dinero en sus cuentas. No obstante, reiteró en todo momento que esos fondos se encuentran protegidos.