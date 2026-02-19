Bancolombia se pronuncia tras grave denuncia de usuaria, quien asegura supuesto retiro no autorizado de 600 millones de su cuenta

Hace algunas horas, a través de las redes sociales, se conoció una denuncia de una usuaria de Bancolombia, uno de los bancos con el mayor número de usuarios en el país. La mujer aseguró que hubo una actuación fraudulenta en su cuenta y que el banco debía responder tras lo sucedido.

Todo comenzó cuando la mujer se percató del retiro no autorizado de su cuenta bancaria de una fuerte suma de dinero, que fue trasladada, al parecer, sin los protocolos a una cuenta de Nequi que esta desconoce, según la versión entregada en un video de redes sociales.

Bancolombia se refirió a la situación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La mujer indicó que el retiro no autorizado se dio por cerca de 600 millones en tres transacciones desde su cuenta empresarial, pero que ella no realizó. Además, indica que no recibió los protocolos de seguridad que se acostumbran en estas transacciones de alto valor, como lo es un token de autorización, entre otras autenticaciones.

Tras lo sucedido, la mujer se acercó a la entidad junto con su padre para denunciar lo sucedido y exigir una respuesta inmediata. Además de ello, se encadenaron a la sede para presionar dicha respuesta.

👉Entendemos la preocupación y el malestar que generan estas situaciones que acompañamos con rigor y cercanía. Sobre el caso que expones realizamos una investigación exhaustiva y ya fue gestionado. Por reserva bancaria no daremos más detalles. Estamos en comunicación permanente… — Bancolombia (@Bancolombia) February 19, 2026

Bancolombia se pronunció a través de redes sociales luego de que el caso se viralizara. La entidad bancaria aseguró que “entendemos la preocupación y el malestar que generan estas situaciones que acompañamos con rigor y cercanía. Sobre el caso que expones, realizamos una investigación exhaustiva y ya fue gestionado. Por reserva bancaria, no daremos más detalles. Estamos en comunicación permanente con el cliente”.

El caso se viralizó en redes. El banco se pronunció. Foto: Montaje El País

Luego de la situación, muchos usuarios en redes se han preguntado y cuestionado respecto a la seguridad de sus cuentas bancarias en distintas entidades y también sobre las nuevas tácticas que tienen los delincuentes para acceder a estas cuentas, además de la vulnerabilidad de las mismas.