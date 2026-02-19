BANCOS

Bancolombia se pronuncia tras grave denuncia de usuaria, quien asegura supuesto retiro no autorizado de 600 millones de su cuenta

La mujer afirma que no recibió los protocolos de seguridad para el retiro.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 2:48 p. m.
Hace algunas horas, a través de las redes sociales, se conoció una denuncia de una usuaria de Bancolombia, uno de los bancos con el mayor número de usuarios en el país. La mujer aseguró que hubo una actuación fraudulenta en su cuenta y que el banco debía responder tras lo sucedido.

Todo comenzó cuando la mujer se percató del retiro no autorizado de su cuenta bancaria de una fuerte suma de dinero, que fue trasladada, al parecer, sin los protocolos a una cuenta de Nequi que esta desconoce, según la versión entregada en un video de redes sociales.

La mujer indicó que el retiro no autorizado se dio por cerca de 600 millones en tres transacciones desde su cuenta empresarial, pero que ella no realizó. Además, indica que no recibió los protocolos de seguridad que se acostumbran en estas transacciones de alto valor, como lo es un token de autorización, entre otras autenticaciones.

Tras lo sucedido, la mujer se acercó a la entidad junto con su padre para denunciar lo sucedido y exigir una respuesta inmediata. Además de ello, se encadenaron a la sede para presionar dicha respuesta.

Bancolombia se pronunció a través de redes sociales luego de que el caso se viralizara. La entidad bancaria aseguró que “entendemos la preocupación y el malestar que generan estas situaciones que acompañamos con rigor y cercanía. Sobre el caso que expones, realizamos una investigación exhaustiva y ya fue gestionado. Por reserva bancaria, no daremos más detalles. Estamos en comunicación permanente con el cliente”.

Luego de la situación, muchos usuarios en redes se han preguntado y cuestionado respecto a la seguridad de sus cuentas bancarias en distintas entidades y también sobre las nuevas tácticas que tienen los delincuentes para acceder a estas cuentas, además de la vulnerabilidad de las mismas.

