¿En qué consiste el concepto de contratación sostenible y qué beneficios le traerá a las empresas del país?

E.P.: Estamos atrasados en esta materia, especialmente porque no adaptamos los contratos ya existentes e instrumentos jurídicos a los avances científicos en esta materia. Por ejemplo, existe la clásica cláusula ambiental, en la que se define “la protección del medio ambiente” sin embargo, esta resulta una cláusula que no define puntualmente el objeto de protección, no establece criterios de sostenibilidad, ni la posición ambiental contractual. Necesitamos cláusulas ambientales a la medida de los negocios. Esta es una oportunidad importante para avanzar en renovación de contratos.