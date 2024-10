“Yo creo que les gustan nuestras habitaciones porque son biodiversas, mire todos esos animales. En otras habitaciones les tenemos guacamayas y monos, como en la propia selva que ellos quieren salvar”. Quien lo cuenta en SEMANA es Humberto Villegas, el dueño de este motel, dotado con 185 habitaciones, cada una de una temática distinta, y cuyo precio no sobrepasa los 60 mil pesos por noche o los “40 mil el ratico”, como explica este caleño.

Aggrey Rwetsiba, representante de Uganda, en uno de los moteles de Cali. Como las habitaciones no cuentan con armarios, no tuvo dónde colgar su ropa. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) | Foto: AFP