8:30 a. m. Esta es la agenda del d铆a de hoy en la Zona Azul

Para el Pabell贸n Colombia estar谩n las siguientes actividades: Del Acuerdo de Paz a la Paz Total y con la Naturaleza, Paz con la Naturaleza: Alianzas para la Conservaci贸n, Conversaciones: Naturaleza y territorio en las justicias transicionales, Declaraci贸n de Ecosistemas de Monta帽a de la Iniciativa Andina, Making peace with Nature through the effective indigenous and locally-led solutions from UNDP Equator Prize winners.