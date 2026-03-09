Habla policía vinculado a moto involucrada en robo y accidente fatal en Bogotá

El pasado 15 de octubre, en la ciudad de Bogotá se vivió un caso de hurto que, posteriormente, derivó en un grave accidente de tránsito. El hecho dejó a tres personas muertas: uno de los presuntos delincuentes y dos personas mayores.

Dos sujetos, abordo de una motocicleta, aparentemente robaron a un hombre que, sin dudarlo, decidió subirse a su camioneta y desatar una persecución. Los ladrones terminaron chocando contra un carro rojo en la avenida carrera 68 con calle 72. Ese vehículo, a su vez, impactó contra una tractomula, lo que causó que sus dos ocupantes, adultos mayores, perdieran la vida.

La motocicleta en la que viajaban los presuntos delincuentes tenía unos números de placa que, de acuerdo con datos del RUNT, arrojaban como propietario al subintendente John Fredy Rodríguez Gamba. Sin embargo, este hombre niega estar involucrado en los hechos.

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después. Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: API

En diálogo con SEMANA, el agente señaló que el día en el que todo ocurrió se encontraba trabajando y su moto, que no es institucional, estaba parqueada en un sector muy alejado al del incidente. Al otro día, se percató de que la placa del vehículo involucrado en el accidente y en el robo coincidía con el que era de su propiedad. Según él, todo se trata de una clonación.

“Yo me presento en la URI y hablo con el fiscal, le comento lo que me sucedió y él ordenó que se le hiciera un peritaje a la moto que yo tengo. El resultado es que la mía es la original y la que está involucrada en el siniestro es la clonada”, le manifiesta a SEMANA.

Tras el peritaje, el subintendente interpuso una denuncia en la Fiscalía por falsedad marcaria para sentar el precedente, según él, de que no tuvo nada que ver con el robo y con el accidente.

Pocos días después, un diario publicó un artículo en el que señaló que había hablado con Rodríguez Gamba, hombre que le aseguró a ese medio que la moto involucrada en los hechos había sido él, pero que la había vendido hace algunos meses y la había dejado con traspaso abierto.

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta. Foto: Redes sociales: Pasa en Bogotá/Montaje:SEMANA

Sin embargo, el uniformado que habló con SEMANA sostiene que esa persona no es él, dice incluso que alguien más se habría hecho pasar por él en esa entrevista.

“Quiero aclarar que nunca, hasta el día de hoy que le digo esto a SEMANA, alguien de algún medio había hablado conmigo”, indica.

“Me informan que fue una persona que se hizo pasar por mí y pues a mí me deja esto un sinsabor”, agrega.

La clonación de la placa de la moto, la divulgación de sus datos personales en los medios y el que él asegura es un falso testimonio que alguien más dio en otro medio le han ocasionado problemas a nivel personal y profesional.

Por ejemplo, según le cuenta a SEMANA, en la institución para la que trabaja le abrieron una proceso disciplinario para verificar lo sucedido.

“Esto me ha generado muchas situaciones incómodas, ha sido un tema desgastante desde el punto de vista emocional, psicológico y físico”, precisa.

Dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los carros y uno de los delincuentes murieron en el choque. Foto: API/Policía Nacional/Montaje:SEMANA

Además, la Secretaría de Movilidad le impuso una orden de comparendo a su moto por el robo y por el accidente.

Y asegura que también le impusieron una multa a su vehículo en el municipio de La Mesa, en Cundinamarca, días antes del suceso trágico.

Por esto, ha tenido que empezar a realizar diferentes solicitudes con distintas entidades para que todo sea esclarecido y su nombre no sea relacionado con este hecho.

No se detiene ahí. “Los comentarios de la opinión pública no se hicieron esperar y relacionan esto con que hubo supuestamente complicidad de la Policía (...) Eso es lo que también quiero aclarar, que la institución no tiene nada que ver, es un tema ajeno”, apunta.

“Me parece una falta de respeto porque mancillaron mi nombre, me pusieron a la luz pública de todas las personas que leen las noticias y que ven redes sociales, donde aparece mi nombre, grado y el sitio en el que trabajo”, añade.

Sobre el proceso que le abrió la institución, el uniformado explica que por las pruebas que ha entregado y toda la trazabilidad que se ha hecho, hasta el momento no se ha encontrado indicio alguno de que él o su vehículo estén involucrados en el crimen, por lo que espera que en los próximos días el proceso se culmine.

“Pero todo esto ha sido un desgaste, una situación muy bochornosa, compleja y me ha afectado mucho porque yo desconocía lo que estaba pasando y que los medios estaban divulgando esa información. (...) Las personas que me distinguen dan fe de que yo soy un ciudadano de bien, pero la gente que lee las noticias ha sido muy despectiva, vulgar y otra serie de situaciones”, complementó.

Por ahora, el subintendente John Fredy Rodríguez Gamba espera que lo sucedido sea aclarado en su totalidad y que su nombre quede lejos de este episodio, en el que lamentablemente hubo tres personas muertas.