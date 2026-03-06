Nación

Estas fueron las maniobras de alias el ‘Monstruo de Latinoamérica’ para huir de Colombia. Se escapó a Brasil y Argentina

El sujeto sería un peligroso pedófilo con varios procesos en Cali. Fue extraditado desde Buenos Aires a Bogotá.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 12:54 p. m.
Operativo de seguridad contra el Monstruo de Latinoamérica.
SEMANA conoció el expediente de alias el Monstruo de Latinoamérica. Un sujeto que sería un peligroso pedófilo con varios casos en Cali en el Valle del Cauca y escapó al extranjero.

Agentes de Interpol y la Policía con el Monstruo de Latinoamérica.
Se trata de Peter Francis Kennedy, quien al conocer que la justicia colombiana le seguía los pasos, inició un plan para salir del país con rumbo a sur América.

El expediente señala el fugitivo había tomado un vuelo a Brasil con escala en San Pablo y destino final Fortaleza.

“En el intercambio de información con nuestros colegas de la Brasilia se obtuvo que el pasado 09.SEP.2024, tomó un vuelo a Foz de Iguazú; allí habría adquirido una identidad falsa e ingresado a nuestro territorio nacional”, señalaron las autoridades argentinas.

