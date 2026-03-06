Estas fueron las maniobras de alias el ‘Monstruo de Latinoamérica’ para huir de Colombia. Se escapó a Brasil y Argentina

SEMANA conoció el expediente de alias el Monstruo de Latinoamérica. Un sujeto que sería un peligroso pedófilo con varios casos en Cali en el Valle del Cauca y escapó al extranjero.
Se trata de Peter Francis Kennedy, quien al conocer que la justicia colombiana le seguía los pasos, inició un plan para salir del país con rumbo a sur América.
El expediente señala el fugitivo había tomado un vuelo a Brasil con escala en San Pablo y destino final Fortaleza.
“En el intercambio de información con nuestros colegas de la Brasilia se obtuvo que el pasado 09.SEP.2024, tomó un vuelo a Foz de Iguazú; allí habría adquirido una identidad falsa e ingresado a nuestro territorio nacional”, señalaron las autoridades argentinas.
Con la información sobre que este peligroso sujeto estaba en territorio argentino, las autoridades australes comenzaron las labores de inteligencia para su captura.
“Con ello, y producto de tareas de inteligencia se obtuvo que realizaría una transacción en una escribanía (notaría) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; estas diligencias tomaron fuerza, porque al obtenerse su número telefónico, se solicitaron listados de llamados y de su análisis, surgía la coincidencia en la zona referida. Es así que estábamos en condiciones de afirmarle a la autoridad judicial que el fugitivo estaba nuevamente en territorio argentino”, indicaron las autoridades argentinas.
En el expediente que le llegó a las autoridades argentinas a través de Interpol, se indica que: “en cuanto a los hechos investigados por la justicia colombiana, se determinó que Kennedy es presunto responsable de los sucesos ocurridos durante el año 2022 en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, donde alquiló diferentes apartamentos en un edificio por la Avenida de las Américas, para llevar a niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero para abusarlos sexualmente".