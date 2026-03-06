Estas fueron las maniobras de alias el ‘Monstruo de Latinoamérica’ para huir de Colombia. Se escapó a Brasil y Argentina

SEMANA conoció el expediente de alias el Monstruo de Latinoamérica. Un sujeto que sería un peligroso pedófilo con varios casos en Cali en el Valle del Cauca y escapó al extranjero.

Agentes de Interpol y la Policía con el Monstruo de Latinoamérica. Foto: Policía

Se trata de Peter Francis Kennedy, quien al conocer que la justicia colombiana le seguía los pasos, inició un plan para salir del país con rumbo a sur América.

El expediente señala el fugitivo había tomado un vuelo a Brasil con escala en San Pablo y destino final Fortaleza.

“En el intercambio de información con nuestros colegas de la Brasilia se obtuvo que el pasado 09.SEP.2024, tomó un vuelo a Foz de Iguazú; allí habría adquirido una identidad falsa e ingresado a nuestro territorio nacional”, señalaron las autoridades argentinas.

Extradición del Monstruo de Latinoamérica. Foto: Policía

Con la información sobre que este peligroso sujeto estaba en territorio argentino, las autoridades australes comenzaron las labores de inteligencia para su captura.

“Con ello, y producto de tareas de inteligencia se obtuvo que realizaría una transacción en una escribanía (notaría) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; estas diligencias tomaron fuerza, porque al obtenerse su número telefónico, se solicitaron listados de llamados y de su análisis, surgía la coincidencia en la zona referida. Es así que estábamos en condiciones de afirmarle a la autoridad judicial que el fugitivo estaba nuevamente en territorio argentino”, indicaron las autoridades argentinas.

Cooperación entre la Policía de Argentina y de Colombia en el caso del Monstruo de Latinoamérica. Foto: Policía

En el expediente que le llegó a las autoridades argentinas a través de Interpol, se indica que: “en cuanto a los hechos investigados por la justicia colombiana, se determinó que Kennedy es presunto responsable de los sucesos ocurridos durante el año 2022 en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, donde alquiló diferentes apartamentos en un edificio por la Avenida de las Américas, para llevar a niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero para abusarlos sexualmente".