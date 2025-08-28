Deportes
Bucaramanga aportó jugador a selección para las eliminatorias: este fue el convocado
Este jugador es mediocampista y ha tenido buenos partidos en el FPC.
Un jugador del Atlético Bucaramanga fue convocado para la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, esto de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
Se trata del mediocampista Leonardo Flores, quien representa a Venezuela. En junio de este año, el jugador también había sido citado por el director técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.
“La Federación Venezolana de Fútbol anunció la lista de jugadores convocados por el seleccionador nacional Fernando Batista para disputar las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la Fifa 2026″, indicó la FVF sobre la lista en la que figura Flores.
Tres jugadores más del fútbol profesional colombiano, cabe mencionar, fueron llamados a la selección venezolana, que enfrentará a Argentina de visitante y a Colombia en condición de local.
Estos son el potero Wuilker Faríñez, de Águilas Doradas de Antioquia; el mediocampista Carlos Vivas, de CD La Equidad de Bogotá y el atacante Jhon Murillo, del América de Cali. Habrá que esperar para conocer si alguno de los cuatro convocados verá acción en eliminatorias sudamericanas rumbo a la siguiente Copa del Mundo.
Esta es la lista completa de convocados
Rafael Romo – CD Universidad Católica (Ecuador)
Wuilker Faríñez – Águilas Doradas (Colombia)
Alain Baroja – Club Always Ready (Bolivia)
Cristopher Varela – Deportivo La Guaira
Jon Aramburu – Real Sociedad (España)
Alexander González – CS Emelec (Ecuador)
Nahuel Ferraresi – São Paulo FC (Brasil)
Josua Mejías – Debreceni Vasutas SC (Hungría)
Jhon Chancellor – CD Universidad Católica (Ecuador)
Wilker Ángel – EC Juventude (Brasil)
Christian Makoun – PFC Levski Sofía (Bulgaria)
Carlos Vivas – CD La Equidad (Colombia)
Estos son los seleccionados por el DT Fernando Batista para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Miguel Navarro – CA Talleres (Argentina)
Ronald Hernández – Atlanta United FC (Estados Unidos)
Carlos Faya – Deportivo La Guaira
José Martínez – SC Corinthians (Brasil)
Tomás Rincón – Santos FC (Brasil)
Cristian Cásseres – Toulouse FC (Francia)
Leonardo Flores – Atlético Bucaramanga (Colombia)
Daniel Pereira – Austin FC (Estados Unidos)
Jorge Yriarte – WKS Śląsk Wrocław (Polonia)
Eduard Bello – Universidad Católica (Chile)
David Martínez – Los Angeles FC (Estados Unidos)
Jefferson Savarino – Botafogo (Brasil)
Telasco Segovia – Inter Miami CF (Estados Unidos)
Yeferson Soteldo – Fluminense FC (Brasil)
Gleiker Mendoza – FC Kryvbas (Ucrania)
Jhon Murillo – América de Cali (Colombia)
Matías Lacava – Ulsan Hyundai (Corea del Sur)
Salomón Rondón – Real Oviedo (España)
Kevin Kelsy – Portland Timbers (Estados Unidos)
Josef Martínez – SJ Earthquakes (Estados Unidos)