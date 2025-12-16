La agresión que vivió Nelson Deossa: rival se la propinó y esta fue la reacción del juez

Nelson Deossa está recuperando su nivel en el balompié de España, luego de haber sido fichado por Real Betis, pero encontrarse con un periodo de lesiones que le impidieron su adaptación inicial a LaLiga de España.

Su entrenador, Manuel Pellegrini, le ha esperado para sacar el máximo potencial posible. En el más reciente partido del certamen local, el técnico decidió alinear al colombiano y mantenerlo por 58 minutos.

Nelson Deossa arribó hace pocos meses a Real Betis, de España | Foto: Getty Images

En lo que concierne a estadísticas, las mismas no fueron las más favorables para el exjugador de Junior y Atlético Nacional. Su calificación estuvo por debajo de los 7.0 puntos, en un partido que fue discreto de lado y lado, evidenciado en un empate sin goles por la fecha 16.

Agredido Deossa por un rival

Aunque el partido no haya sido el más llamativo, sí se produjeron acciones que la transmisión oficial destacó; una de ellas, la agresión vivida por Deossa, quien tuvo que aguantar una patada del portero argentino, Augusto Batalla.

Cuando estaba tendido en el suelo el cafetero, el golero contrario fue a apurarlo para que se reincorporara y siguiera el juego. Si bien un reclamo era válido, lo que no se concibió fue el rodillazo en la espalda mientras el colombiano estaba caído.

🔥 ¡¡QUE PICANTE ESTE ARGENTINA VS. COLOMBIA!! 🔥 En el empate 0-0 entre Rayo Vallecano y Betis por La Liga, Augusto Batalla le dio una patadita a Nelson Deossa, se pusieron cara a cara y el arquero ex-San Lorenzo terminó amonestado... pic.twitter.com/N9W36t0fBf — SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2025

Dicho golpe, aunque ligero, fue lo que desató una discusión entre los jugadores de ambos planteles. A reclamarle la agresión llegaron el compatriota de Deossa, Juan Camilo Hernández, así como el sudamericano, Antony.

La protesta del afectado contra el juez central fue airada, pues este pedía una expulsión para quien, sin razón, le propició la patada mientras este se reintegraba de otra falta que ya le habían hecho.

Al final, el juez, Ricardo De Burgos Bengoetxea cortó por lo sano. Al arquero de Rayo Vallecano le impuso una tarjeta amarilla, con la que contentó a los de Real Betis por lo que pasó con su jugador.

Así cerró la fecha de LaLiga

Rayo Vallecano y Real Betis empataron este lunes en Vallecas (0-0) en el último partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, marcado por las lesiones del verdiblanco Diego Llorente y del rayista Jorge de Frutos y que aleja a los andaluces de los puestos ‘Champions’ e impide a los madrileños escaparse de la zona baja.

La más clara de los primeros 45 minutos llegó al filo de la media hora. Álvaro Valles detuvo un zurriagazo de Florian Lejeune y también las ocasiones al rechace posterior de Isi y Nobel Mendy, antes de que el colegiado recurriese al VAR por un posible pisotón de Aitor Ruibal al tobillo de Álvaro García. Sin embargo, la revisión determinó que no había penalti por un fuera de juego previo de Isi.

En la reanudación, Augusto Batalla salvó a los de Iñigo Pérez con una mano al remate desde la frontal de Ruibal, y ya en el minuto 70, Isi respondió estrellando un balón en el palo. En el tramo final, fue el conjunto de Manuel Pellegrini el que se acercó más al gol, obligando a Batalla a exhibir sus reflejos ante los disparos de Marc Roca y de Pablo García.

Sin embargo, el marcador no se movió y el cuadro andaluz sumó su segunda jornada seguida sin ganar, que le basta para mantenerse en la sexta plaza con 25 puntos, dos de renta sobre el Athletic Club -con un partido más- y tres sobre el RC Celta.

Por su parte, el Rayo firma su cuarto empate en los últimos cinco partidos ligueros y sigue sin vencer en la competición doméstica desde octubre, unos números que le dejan decimotercero con 18 unidades, tres por encima de la zona de descenso.