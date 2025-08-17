Entrenador de Betis explicó ausencia de Nelson Deossa para el debut por liga: “Es difícil decirlo”

Nelson Deossa, refuerzo estelar del Real Betis Balompié para la temporada 2025-2026, aún no podrá hacer su debut oficial con el equipo de la ciudad de Sevilla. La ausencia del colombiano en el duelo ante el Elche por la primera fecha de la Liga de España no se debe a un tema de registro, sino por una situación completamente diferente.

El exjugador de Monterrey, Nacional, entre otros, no hará parte del equipo del Betis para enfrentar este lunes 18 de agosto a Elche, en condición de visitante.

El entrenador del equipo verde de Sevilla, el chileno Manuel Pellegrini, fue quien se encargó de explicar la ausencia de la contratación más importante para afrontar el primer duelo de la temporada.

Nelson Deossa como nuevo jugador del Betis. | Foto: Prensa Real Betis.

Esta es la principal razón por la cual Deossa no debutará con Betis este lunes 18 de agosto

El experimentado entrenador chileno, que pasó por equipos como el Real Madrid y Manchester City, sostuvo en rueda de prensa que el habilidoso volante colombiano viene arrastrando problemas físicos desde su participación con Monterrey en el Mundial de Clubes de la FIFA.

“Todavía Deossa no se ha integrado al plantel, así que cuando no se integran al plantel es porque todavía le quedan unas semanas trabajando en campo, pero con los fisios; yo creo que antes del parón no creo que vaya a estar", explicó Pellegrini.

El experimentado estratega agregó que aún no sabe con exactitud cuándo se puede dar el esperado debut del colombiano.

“El plazo de Deossa es difícil decirlo, lo dije antes, aún no ha comenzado a hacer trabajos en con los fisios en cancha y mucho menos con el primer equipo. Hay un parón en 15 días más y ojalá que para el parón ya esté en condiciones de jugar, pero me cuesta analizarlo desde ese aspecto”, agregó.

El que sí se encuentra en la lista de convocados para visitar a Elche en la primera jornada del fútbol español es ‘Cucho’ Hernández, pieza importante en el ataque del equipo que dirige Manuel Pellegrini.

Juan Camilo Cucho Hernández hace parte de los convocados para el debut del Betis en la liga de España. | Foto: Getty Images

Más declaraciones de Pellegrini previo al debut por liga

En medio de la rueda de prensa, al entrenador chileno se le preguntó por la lesión de Isco Alarcón, a lo que respondió, “Tenemos que estar pensando en los que sí están para afrontar este partido ante un rival complicado”.