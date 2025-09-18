Suscribirse

Política

El fuerte regaño del presidente Petro al comandante de Policía de La Dorada, Caldas, en un evento: “¿Dónde está? No puede ser que no me dé aquí parte”

El presidente le hizo un fuerte llamado a la Policía Nacional, a quienes responsabilizó por los asesinatos que ocurran contra los campesinos de la zona.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 2:27 a. m.
El comentario lo hizo en medio de un evento de entrega de tierras.
El comentario lo hizo en medio de un evento de entrega de tierras. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro, en medio de un evento público en La Dorada, Caldas, este jueves 18 de septiembre, lanzó un fuerte regaño al comandante de Policía del municipio tras, al parecer, no estar presente.

“Señores de la policía, ¿dónde están? La Policía Nacional, ¿dónde está aquí? ¿Está o no está? ¿Dónde? Porque no veo por allá. Señor de la Policía Nacional de La Dorada, ¿dónde está? No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte“, dijo Petro.

Contexto: Gustavo Petro afirmó que quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en 2026: “No hay otro camino”

El comentario del jefe de Estado lo hizo tras cuestionar que hace algunos días asesinaron a un campesino en Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca.

“Vuelvo a preguntar tranquilamente, ¿dónde está el comandante de la Policía de La Dorada? ¿Cómo es posible que el medio de la población que está aquí presente, campesina, en donde han asesinado precisamente a un líder campesino que recibió del gobierno una tierra de la pasada hacienda entregada en Puerto Salgar, no esté la policía para darnos un informe sobre en qué ha avanzado, en qué ha avanzado la investigación del asesinato? Porque eso mismo que estamos evidenciando aquí fue lo que pasó en el pasado", agregó el presidente.

Así mismo, el mandatario de los colombianos le hizo un fuerte llamado a la Policía Nacional a quienes responsabilizó por los asesinatos que ocurran contra los campesinos de la zona.

Que le diga que la orden que da el presidente de la república es que aquí se cuida el campesinado o se cambia a la policía, porque no vamos a permitir un nuevo asesinato más. La policía me responde por la vida del campesinado del Magdalena Medio. Aquí no viene otro Gacha a matar campesinos”, puntualizó Petro en medio de la entrega de 18.000 hectáreas de tierra a familias campesinas y comunidades étnicas del Magdalena Medio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 19 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

2. Citando la Biblia, Petro se puso reflexivo en medio de la descertificación de EE. UU. a Colombia: “El último será el primero”

3. Duván Zapata tendría fecha de regreso en Torino: ¿Néstor Lorenzo toma nota?

4. Bloquean deportación masiva de niños latinos en EE. UU. : nuevo revés a la administración de Trump

5. Tina sufrió doloroso accidente en el ‘Desafío Siglo XXI’; perdió sangre y fue atendida por los paramédicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPolicía NacionalLa DoradaCaldas

Noticias Destacadas

Alocución Gustavo Petro

Citando la Biblia, Petro se puso reflexivo en medio de la descertificación de EE. UU. a Colombia: “El último será el primero”

Los ataques de Gustavo Petro a todos los sectores han hecho trizas los esfuerzos de Armando Benedetti para conseguir las mayorías en el Congreso.

Ministro del Interior confirmó que la orden presidencial de suspender la erradicación forzada se ejecutará de “forma inmediata”

Redacción Semana
El comentario lo hizo en medio de un evento de entrega de tierras.

El fuerte regaño del presidente Petro al comandante de Policía de La Dorada, Caldas, en un evento: “¿Dónde está? No puede ser que no me dé aquí parte”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.