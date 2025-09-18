El presidente Gustavo Petro, en medio de un evento público en La Dorada, Caldas, este jueves 18 de septiembre, lanzó un fuerte regaño al comandante de Policía del municipio tras, al parecer, no estar presente.

“Señores de la policía, ¿dónde están? La Policía Nacional, ¿dónde está aquí? ¿Está o no está? ¿Dónde? Porque no veo por allá. Señor de la Policía Nacional de La Dorada, ¿dónde está? No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte“, dijo Petro.

El comentario del jefe de Estado lo hizo tras cuestionar que hace algunos días asesinaron a un campesino en Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca.

“Vuelvo a preguntar tranquilamente, ¿dónde está el comandante de la Policía de La Dorada? ¿Cómo es posible que el medio de la población que está aquí presente, campesina, en donde han asesinado precisamente a un líder campesino que recibió del gobierno una tierra de la pasada hacienda entregada en Puerto Salgar, no esté la policía para darnos un informe sobre en qué ha avanzado, en qué ha avanzado la investigación del asesinato? Porque eso mismo que estamos evidenciando aquí fue lo que pasó en el pasado", agregó el presidente.

Así mismo, el mandatario de los colombianos le hizo un fuerte llamado a la Policía Nacional a quienes responsabilizó por los asesinatos que ocurran contra los campesinos de la zona.