Gustavo Petro afirmó que quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en 2026: “No hay otro camino”

El presidente pidió una movilización social.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 10:51 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.

En un agitado discurso que dio desde el Magdalena Medio, el presidente Gustavo Petro anunció este jueves, 18 de septiembre, su intención para que se convoque en 2026 a una Asamblea Nacional Constituyente, pese a que el país vivirá ese año una jornada de elecciones.

En su intervención, el mandatario afirmó que la asamblea es el único camino para que en Colombia se materialice el Estado social de derecho. Además, Petro hizo un llamado a la movilización social y campesina.

Gustavo Petro vuelve a hablar de una constituyente y deja clara su postura sobre la reelección

“Los eventos de la movilización campesina. Usted ha hablado de un movimiento campesino constituyente. Lo que habla el país desde unas elecciones parlamentarias. Pues empecemos a hablar de ambas cosas. De cómo se crea una asociación nacional campesina”, dijo el jefe de Estado.

Y avanzó en su declaración: “De cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia y de cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para hacer una Constitución que garantice —no la nueva Constitución. Ojo, que ya la tenemos, algunas cosas hay que modificar—”.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño.

“Pero la Constitución ya la tenemos, que garantice que se vuelva realidad, que garantice que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de derecho que termina siendo un Estado mafioso, sino que sea el Estado social de derecho que ordenó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, a la que le pusieron trampa, le pusieron conejo por andar del brazo de la gobernanza paramilitar”, insistió el mandatario.

Sumado a ello, expresó: “La cual dejó 200 mil asesinados en Colombia. Ahora es el Estado social de derecho en el presupuesto, en las obras, en la realidad viva del país cotidiano, y no simplemente una frase”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.

Petro continuó con su idea: “Y eso lo garantizamos convocando al pueblo. Ya lo vimos, pero ya no es una consulta popular. Ahora, porque nos quieren poner conejo en la reforma a la salud, en la pensional; nada que nada, ahora vamos es a la asamblea constituyente que haga realidad”.

“El poder popular constituyente en Colombia y a través de los mecanismos que la misma Constitución del 91 otorga para volverlo realidad. Para eso organización, para ese aglutinamiento. Quieren que este programa siga, quieren que estas reformas sociales sigan y se vuelvan realidad”, subrayó Petro.

Iván Duque le vuelve a responder con dureza a Petro: "Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron"

Por último, dejó de presente en la intervención que dio en el evento público en el Magdalena Medio: “Entonces poder constituyente, no hay otro camino, es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este que es el gobierno del cambio, es la fase en la que se compromete la actividad, el tiempo, el físico del presidente de la República”.

